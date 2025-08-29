Bí mật sau cảnh nóng nhất Mưa Đỏ: Nam nữ chính không dám nhìn mặt nhau, đạo diễn tiết lộ 1 câu sốc óc

Bộ phim Mưa Đỏ là phim chiến tranh Việt Nam hiếm hoi trong những năm gần đây chỉ gắn mác 13+, các khán giả nhỏ tuổi cũng có thể thưởng thức. Chính vì giới hạn độ tuổi này nên trong phim không có những cảnh quá tình cảm, ân ái dù cũng khai thác chuyện tình yêu nơi chiến trận. Một cảnh phim có thể nóng nhất trong tác phẩm này là khi Cường (Đỗ Nhật Hoàng) bị thương nặng, không thể tự đi vệ sinh nên Hồng (Hạ Anh) đã giúp anh "giải quyết vấn đề".

Theo chia sẻ của Nhật Hoàng, với anh đây là một cảnh quay cực "nóng" dù bản thân anh không biết với khán giả đây có phải cảnh nóng không. Nam diễn viên vô cùng "mắc cỡ" khi phải thực hiện cảnh quay dù lên phim, mọi thứ diễn ra khá đơn giản, không lộ bất cứ hình ảnh nhạy cảm nào. Thậm chí khi đọc kịch bản, nam diễn viên còn nghĩ mình không thể thực hiện được.

Nhật Hoàng trong phim có nhiều phân cảnh bị thương, đỉnh điểm là phân cảnh Cường thương nặng tới mức không thể tự đi vệ sinh

Trong một cuộc phỏng vấn báo chí có cả đạo diễn, nữ diễn viên Hạ Anh cũng chia sẻ khi thực hiện phân cảnh, cô sợ bạn diễn mắc cỡ nên hoàn toàn không nhìn mặt Nhật Hoàng. Trong quá trình quay, ngoài việc với tay tới vị trí được đạo diễn yêu cầu thì Hạ Anh toàn quay mặt đi chỗ khác. Nhật Hoàng cũng vô cùng bối rối, không biết phải diễn ra sao trong suốt quá trình.

Hạ Anh trên phim trường Mưa Đỏ

Về đạo diễn Đặng Thái Huyền, cô cũng có những chia sẻ về quá trình thực hiện cảnh quay đặc biệt này. Nữ đạo diễn khẳng định "Chỉ khán giả là không thấy thôi" khi được hỏi về việc trên phim, khán giả hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nhạy cảm nào ở phía Nhật Hoàng. Steven Nguyễn (người vào vai Quang) cũng nhấn mạnh lại lời của nữ đạo diễn: "Chỉ khán giả là không thấy thôi, chứ Hạ Anh thì thấy" khiến cho khán giả lại càng tò mò về việc trên phim trường, Nhật Hoàng có thực sự phải "diễn thật" cảnh phim này không. Về phía Nhật Hoàng, anh liên tục khẳng định việc tất cả chỉ dừng lại ở đạo cụ, ekip cũng thiết kế một đạo cụ để tạo hình ảnh dòng nước cho giống thật nhất có thể.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định "Chỉ có khán giả là không thấy" khi được hỏi về việc trên phim, Nhật Hoàng có thật sự diễn thật cảnh phim đặc biệt này không

Dĩ nhiên việc Nhật Hoàng và Hạ Anh có thật sự diễn cảnh phim đặc biệt này không cũng không quan trọng bằng chuyện đây là phân cảnh rất đáng yêu, góp phần phát triển tình cảm của cặp đôi Hồng - Cường. Chính bởi phân cảnh này mà sau đó, Cường đã thề nguyện, hứa hẹn sẽ đưa Hồng ra Hà Nội gặp mẹ sau khi chiến tranh kết thúc, chỉ tiếc là lời hứa mãi mãi không thực hiện được.