Bị người Việt "nựng" mặt, khách Tây tuyên bố ghét đúng một thứ ở Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi sự hiếu khách, nồng hậu của con người. Có rất nhiều du khách nước ngoài sau một thời gian đặt chân đến dải đất hình chữ S đã đem lòng yêu mến nền văn hóa, ẩm thực và đặc biệt là nỗ lực học tiếng Việt để có thể trò chuyện, giao lưu sâu hơn với người bản địa. Những tình huống dở khóc dở cười nhưng đầy ấm áp giữa khách Tây và người dân địa phương luôn là chủ đề thu hút sự chú ý lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh anh chàng ngoại quốc nói tiếng Việt cực sõi khi giao tiếp với các bà, các dì bên vỉa hè đã khiến người xem được một phen cười nghiêng ngả. Trong đoạn video, khi đang đứng cạnh một xe nước vỉa hè, anh chàng ngoại quốc với ngoại hình điển trai đã lọt vào "mắt xanh" của các dì bán hàng. Một người phụ nữ lớn tuổi không ngần ngại bày tỏ sự quý mến bằng cách tiến lại gần và đòi: "Cho nựng cái mặt cái coi!". Trước sự thân thiện có phần táo bạo này, anh chàng không hề tỏ ra khó chịu mà còn vui vẻ cúi xuống để dì nựng má, kèm theo lời trêu đùa: "Nhìn cái mặt thấy ghét quá à!".

Khách Tây cúi người xuống để người bản địa "nựng" mặt

Anh chàng cũng tự tin giới thiệu về bản thân bằng tiếng Việt rất tự nhiên. Anh hài hước chia sẻ rằng hiện tại mình đã 34 tuổi và hơi xấu, chứ nếu gặp anh vào 5 năm trước thì chắc chắn là "đẹp trai nhất thế giới". Khi biết một người phụ nữ khác trong nhóm có con trai đã 38 tuổi, anh chàng không khỏi ngỡ ngàng vì trông các dì, các chị ở Việt Nam đều quá trẻ so với tuổi thật.

Đáng chú ý nhất chính là khoảnh khắc anh chàng này thẳng thắn chia sẻ về cảm nhận của mình. Anh hóm hỉnh tuyên bố: "Con ghét mỗi một thứ về người Việt, là người Việt nhìn trẻ quá!".

Ngoại hình trẻ hơn tuổi thật của người Việt khiến nam khách Tây trăn trở

Lý do đằng sau cái ghét đáng yêu này là bởi anh thường xuyên rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi không biết xưng hô sao cho đúng. Anh chia sẻ rằng có những người chắc chắn bằng tuổi hoặc hơn mình vài tuổi nhưng nhìn quá trẻ, khiến anh lúng túng khi họ gọi anh là "anh" hoặc khi anh phải gọi họ bằng những danh xưng lớn hơn. Sự trẻ trung của người Việt vô tình trở thành nỗi khổ của anh chàng trong việc học cách xưng hô sao cho lịch sự.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, anh chàng đã nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Không chỉ bởi khả năng nói tiếng Việt cực chuẩn, phát âm rõ ràng mà còn bởi sự am hiểu về văn hóa và cách nói chuyện cực kỳ có duyên: "Tiếng Việt của anh này giỏi quá, lại còn biết cách đùa giỡn rất Việt Nam nữa”, "Cái 'ghét' này thì ai cũng muốn được ghét anh ơi! Người Việt mình đúng là trẻ lâu thật”, “Bí quyết trẻ lâu của người Việt là cạo râu với ngủ trưa đó."

Thỉnh thoảng, nam khách Tây cũng bối rối trong cách xưng hô sao cho lịch sự

Có thể thấy, chính sự chân thành và khiếu hài hước đã xóa tan mọi khoảng cách về ngôn ngữ và quốc tịch, để lại những khoảnh khắc đẹp nơi phố thị. Chính khoảnh khắc này có lẽ khiến khách Tây mãi không bao giờ quên khi về nước.

