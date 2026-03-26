Cả Threads sôi động với trend đăng "credit" tri ân những người đã theo dõi mình trên mạng

Nếu có một nơi chứng minh con người có thể nghiêm túc với mọi thứ, kể cả những thứ rất… không đâu vào đâu, thì đó chính là mạng xã hội, đặc biệt là Threads!

Chịu khó lướt Threads mỗi ngày sẽ thấy cứ vài ngày, dân tình lại “nảy số” cho ra đời một trend mới. Điều đáng nói trend càng vô tri càng có nhiều người hưởng ứng, càng “lộn xộn” lại càng dễ viral vì có tính giải trí cao.

Mới đây, các “cư dân Threads city” bỗng như trở thành người nổi tiếng khi nghĩ ra trào lưu: Tri ân những người theo dõi mình trên MXH.

Trend này xuất phát từ một số tài khoản Threads chỉ hơn 10 người theo dõi. Ban đầu, họ chọn viết tay ra giấy tên đầy đủ, chính xác của những tài khoản đã theo dõi mình cùng caption ngắn gọn: “Tri ân 12 người đã theo dõi tôi”.

Sau đó, các phiên bản đu trend bắt đầu được nâng cấp hơn khi nhiều người đầu tư làm hẳn một đoạn clip, chèn nhạc. Điều này khiến trend càng viral hơn vì netizen bày tỏ rằng các đoạn clip này không khác gì đang xem phần credit - danh sách liệt kê đội ngũ sản xuất, diễn viên, và các đơn vị đóng góp trong những bộ phim điện ảnh chiếu rạp đình đám.

Cả Threads "điên đảo" với trend tri ân những người đã follow trên MXH (Nguồn: @anhthuos.07)

Phiên bản đầu tiên của trào lưu này là viết tay tên của các tài khoản ra giấy: "Trân trọng lắm mới làm được như vậy!"

Nhưng điều buồn cười nhất là có những người chỉ định tri ân vài người cho vui, ai ngờ bài đăng bỗng viral, lượng follow tăng vọt. Có người đăng tri ân 12 người theo dõi, một lúc sau quay lại đã thấy… hơn 2000 người bấm follow và đang xếp hàng đợi được nhắc tên. Từ một bài đăng “vô tri”, chủ post phải “hốt hoảng” vì trả lời bình luận không kịp, ra clip tri ân đến phần 2, phần 3 vẫn chưa đủ.

Ở dưới phần bình luận, dân mạng cũng rất nhập tâm vào câu chuyện. Người thì comment số thứ tự, người thì để lại bình luận bày tỏ mong muốn được thấy tên mình trong danh sách tri ân. Thậm chí, không ít người khi đã tìm thấy tên của mình còn chụp ảnh lại, bày tỏ sự “biết ơn” vì đã được xuất hiện trong cuộc đời của ai đó.

Cảm ơn 72 người nhưng chỉnh video mất 7 tiếng, còn hơn cả credit phim bom tấn: Quá dữ! (Nguồn: @mithocmakeup)

3 người hay 40 người cũng vẫn được tri ân

Hiện tượng này nghe thì rất hài hước nhưng lại phản ánh đúng một tinh thần cực đặc trưng rằng cư dân mạng ngày nay có thể “nghiêm túc với những thứ không nghiêm túc”. Một danh sách tên trên tờ giấy, một đoạn video chạy chữ đơn giản nhưng những người được nhắc tên lại thấy vui cả ngày. Còn người làm nội dung thì bỗng nhiên có thêm động lực đăng bài, tương tác, trò chuyện với người lạ trên mạng.

Nhiều người còn nói vui rằng đây chính là phiên bản “được ghi tên vào phần credit của cuộc đời người khác”. Bình thường xem phim, ít ai ngồi đọc hết phần credit dài ngoằng ở cuối phim, nhưng khi tên mình xuất hiện trong một video tri ân trên Threads, tự nhiên lại thấy rất quan trọng. Cảm giác đó vừa buồn cười, vừa hơi trẻ con nhưng cũng khá dễ hiểu: Ai cũng thích được nhớ tên, được công nhận sự tồn tại của mình, dù chỉ là trong một chiếc trend vui trên mạng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Tôi thực sự đã tìm thấy tên mình trong danh sách kia. Cảm ơn chủ top đã tri ân tôi!!”.

- “Để đây 10 năm sau xem lại, tui sẽ khoe với con cháu rằng đã có người biết ơn nút follow của tui tới nhường nào”.

- “Cái trend này sao mà nó vô tri mà nó hài vậy trời. Coi cười đau bụng luôn, họ thật sự nghiêm túc với những gì không nghiêm túc”.

- “Rồi 3 người follow mà cảm ơn cỡ này thì 100 người chắc phải mở fanmeeting”.

- “Đã follow, rất mong sẽ được lên clip”.

- “Vậy ai mà từ vài chục nghìn, trăm nghìn cho đến cả triệu follow thì mất mấy chục năm để tri ân đủ nhỉ?”.

- “Cố lên, từ 12 người lên 2000 người rồi, chăm chỉ mỗi ngày viết 20 tên thì 100 ngày là xong rồi. Nhưng phải cầu mong không có thêm ai follow nhá”.

Bên cạnh đó, một số người nhận ra trend “tri ân người đã theo dõi” này gần giống với trào lưu chụp ảnh fansign cách đây 20 năm. Thời đó, nhiều người chụp ảnh tự sướng với một mẩu giấy trắng, ghi tên của ai đó rồi đăng lên MXH. Cách làm thời xưa có phần “thủ công” hơn so với trào lưu hiện tại nhưng điểm chung vẫn là để bày tỏ tình cảm, thể hiện sự ghi nhận hay tri ân mọi người.

Trào lưu chụp fansign cách đây 20 năm được cho là "khởi nguồn", có nhiều sự tương đồng với trend tri ân người theo dõi