Danh tính 2 cô gái khiến cameraman VTV “ghi bàn”, được tìm kiếm nhiều nhất hiện tại

Không chỉ diễn biến trên sân cỏ, các trận đấu của ĐT Việt Nam còn thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc bên lề bất ngờ gây chú ý. Tối 26/3, trong khuôn khổ loạt trận giao hữu dịp FIFA Days giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), một tình huống như vậy lại tiếp tục gây bão mạng xã hội.

Cụ thể, trong lúc trận đấu đang diễn ra, cameraman đã bắt trọn khoảnh khắc 2 cô gái xinh đẹp ngồi trên khán đài. Cả hai gây chú ý bởi ngoại hình sáng, thần thái nhẹ nhàng. Dù chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi trên sóng VTV, hình ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng cap màn hình và chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Hai nữ cổ động viên gây chú ý vì quá xinh (Ảnh chụp màn hình/ VTV)

Ngay sau đó, loạt bình luận hài hước cũng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người không ngần ngại khen công cameraman, đòi tăng lương gấp vì khung hình xinh đẹp này.

“Tôi yêu cầu tăng lương cho cameraman” “Chị em sinh đôi à?”, “Người đâu thưởng cho camera man”, “2 chị em à? Giống nhau thế”, “Á trắng áo đen đều xinh”, “Tôi cũng vừa cap xong và biết ngay có cảnh viral này luôn”, “Quá xinh, nhìn xao xuyến!”, “Cameraman 100 điểm nhé”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Nhan sắc khiến dân tình xao xuyến (Ảnh chụp màn hình/ VTV)

Hai cô gái khi lọt vào ống kính "team qua đường" (Ảnh: Hải Đăng)

Không dừng lại ở đó, danh tính nữ cổ động viên áo trắng cũng được hé lộ. Đó là Trần Thu Hiền (sinh năm 2004, đến từ Bắc Ninh). Cô nàng lá Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam năm 2024.

Hiện tại Thu Hiền đang là nhà sáng tạo nội dung với 287k người theo dõi trên Facebook. Đồng thời người đẹp Bắc Ninh cũng xuất hiện trên một số bản tin trên VTV với vị trí người mẫu và MC.

Trên MXH, Thu Hiền thường xuyên chia sẻ về công việc cũng như cuộc đời sống đời thường, xoay quanh niềm vui đi du lịch, đánh pickleball,... và nhận về vô số lời khen từ cư dân mạng.

Thu Hiền còn có đam mê với nhiều môn thể thao khác như pickleball, golf,.. (Ảnh: FBNV)

Ảnh đời thường của cô nàng (Ảnh: FBNV)

Ngoài khoảnh khắc viral của 2 nữ cổ động viên này, khán đài sân Hàng Đẫy trong trận đấu tối 26/3 có không ít cổ động viên nữ gây thiện cảm với ngoại hình sáng và phong cách trẻ trung.