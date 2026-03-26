Mẹ đơn thân có 2 con riêng ngoại hình giản dị nhưng nam ca sĩ Việt vẫn si mê suốt 15 năm

Mới đây, ca sĩ – diễn viên Duy Phước chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn "Một chút Highlights with Family" - (Một vài khoảnh khắc nổi bật cùng gia đình) kèm loạt hình ảnh quây quần bên vợ con nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong loạt ảnh được đăng tải, gia đình nam nghệ sĩ xuất hiện trong chuyến đi biển với những khoảnh khắc đời thường đầy gần gũi. Ở bức hình selfie, Duy Phước và bà xã diện trang phục đơn giản, tươi cười rạng rỡ trước khung cảnh biển xanh. Đáng chú ý, vợ anh gây thiện cảm bởi vẻ ngoài mộc mạc gần như không trang điểm cầu kỳ, ăn mặc sang chảnh hay khoe hàng hiệu nhưng toát lên sự tự nhiên, nhẹ nhàng và cuốn hút.

Gia đình hạnh phúc của nam ca sĩ.

Ở những khung hình khác, bà xã Duy Phước thoải mái vui đùa cùng con trên bãi cát hay ngồi xích đu giữa không gian xanh mát. Từng cử chỉ chăm sóc con cái, nụ cười hiền hậu và phong cách ăn mặc giản dị càng làm nổi bật hình ảnh một người phụ nữ của gia đình, ưu tiên sự ấm áp hơn là vẻ ngoài hào nhoáng.

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống gia đình ấm áp, Duy Phước còn nhiều lần khiến khán giả nhận ra sự "si mê" đặc biệt dành cho bà xã dù đã kết hôn 15 năm. Dù vợ không theo đuổi hình ảnh hào nhoáng, nam nghệ sĩ vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh của cô trên mạng xã hội như một cách thể hiện sự trân trọng.

Vào những dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật hay các cột mốc quan trọng, anh đều công khai chia sẻ khoảnh khắc bên vợ kèm những lời nhắn gửi tình cảm. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn nhiều lần thể hiện tình yêu qua âm nhạc, lựa chọn những ca khúc mang ý nghĩa riêng để dành tặng bà xã ví dụ như ca khúc Khóa then chốt cài – một bài hát có nội dung nói về cuộc tình từng vấp phải những lời dị nghị nhưng cuối cùng vẫn vượt qua tất cả để sống hạnh phúc.

Vợ Duy Phước ăn mặc giản dị, không hào nhoáng bên con gái.

Vợ của Duy Phước là Trân Châu, hơn anh 8 tuổi, từng trải qua một lần đổ vỡ và có hai con riêng trước khi đến với nam nghệ sĩ. Chính điều này từng khiến cô không khỏi lo lắng khi bước vào mối quan hệ mới.

Tuy nhiên, Duy Phước lại không xem đó là rào cản. Anh lựa chọn gắn bó, yêu thương vợ và chăm sóc hai con riêng như con ruột của mình. Cặp đôi quen nhau từ khi nam ca sĩ còn khá trẻ, sau thời gian tìm hiểu đã quyết định tiến tới hôn nhân, bất chấp những định kiến về tuổi tác và hoàn cảnh.

Duy Phước sinh năm 1992, là con trai của hai nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương. Từng được biết đến là "thần đồng tấu hài" từ nhỏ, anh sau đó theo đuổi song song con đường ca hát và diễn xuất, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Trải qua nhiều năm bên nhau, tổ ấm của Duy Phước và bà xã vẫn giữ được sự bình yên, giản dị. Không cần những điều quá phô trương, chính sự chân thành, cách thể hiện tình cảm rõ ràng và sự gắn bó trong từng khoảnh khắc đời thường đã giúp câu chuyện hôn nhân của họ nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.