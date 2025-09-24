Bị phạt vì đưa thông tin gây nhầm lẫn, nhà vàng Bảo Tín Minh Châu "lên tiếng" cải chính

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

24-09-2025 - 14:03 PM | Smart Money

Nhà vàng này mới đây đã đăng tải thông tin cải chính về sản phẩm trang sức có có hàm lượng 99.9 – 99.99 – 999.9 (24K).

Trên website chính thức https://btmc.vn/, Bảo Tín Minh Châu vừa cải chính thông tin công khai về nội dung giới thiệu vàng trang sức.

Theo đó, nhà vàng này cho biết, trong đợt kiểm tra toàn ngành về hoạt động cạnh tranh thị trường vừa qua, Công Ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhắc nhở về sai sót trong việc đăng tải thông tin giới thiệu sản phẩm gây nhầm lẫn.

Cụ thể, sản phẩm trang sức có hàm lượng 99.9 – 99.99 – 999.9 (24K) bị phản ánh: "Trang sức chất liệu Vàng Rồng Thăng Long 99.9, 999.9 (24K)" và kèm theo từ "theo tiêu chuẩn quốc tế" trong bài viết giới thiệu về trang sức kiềng bản nguyệt, đăng trên website btmc.vn chưa rõ ràng.

Ngay sau khi được chỉ ra thông tin nhầm lẫn, công ty đã gỡ bỏ hình ảnh, thông tin đăng tải nói trên, đồng thời hợp các phòng ban liên quan để phê bình, rút kinh nghiệm, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác điều hành và giám sát thị trường.

Trước đó, ngày 23/9, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 202/QĐ-CT liên quan đến xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng là Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Không chỉ có Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng nhận được quyết định phạt tương tự.

Cơ quan quản lý nêu rõ các doanh nghiệp này bị phạt 200 triệu đồng do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang web chính thức.

11:24 , 24/09/2025
09:31 , 24/09/2025
09:28 , 24/09/2025
08:42 , 24/09/2025

