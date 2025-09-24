Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an phát cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản ngân hàng của tất cả người dân

24-09-2025 - 07:26 AM | Smart Money

Người dân cần cảnh giác trước lời mời cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng.

Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân về chiêu trò lừa đảo núp bóng việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, có thể khiến người tham gia trở thành đồng phạm trong các vụ án lừa đảo hoặc rửa tiền.

Theo cơ quan công an, nhiều đối tượng hiện rao tìm người cho thuê, mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng với lời hứa hẹn “kiếm thêm thu nhập dễ dàng”, “cho thuê vài trăm nghìn/tháng”. Thực chất, những tài khoản này thường bị sử dụng để thực hiện các hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khiến chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm pháp lý nặng nề.

Người cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng có thể đối diện với:

Công an phát cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản ngân hàng của tất cả người dân- Ảnh 1.

Việc xử phạt hành chính: Người cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, đồng thời tài khoản liên quan sẽ bị đóng hoặc phong tỏa.

Việc truy cứu hình sự: Hành vi này có thể bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền”, với mức án từ 6 tháng đến 20 năm tù, thậm chí chung thân tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Công an TP.HCM nhấn mạnh:

“Việc cho thuê tài khoản ngân hàng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho tội phạm, và chính bạn có thể trở thành đồng phạm.”

Người dân được Công an TP.HCM khuyến nghị: Tuyệt đối không cho người lạ mượn, thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng. Cảnh giác trước các lời mời chào “kiếm tiền dễ dàng”. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho công an địa phương hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ chống lừa đảo công nghệ cao để được hướng dẫn xử lý.

Công an phát cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản ngân hàng của tất cả người dân- Ảnh 2.

Theo Thái Hà

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng tăng trở lại: Những rủi ro nhà đầu tư cần lưu ý trước khi xuống tiền

Giá vàng tăng trở lại: Những rủi ro nhà đầu tư cần lưu ý trước khi xuống tiền Nổi bật

Cách liên kết tài khoản Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV,... với VETC

Cách liên kết tài khoản Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV,... với VETC Nổi bật

Sau sự cố thông tin tại CIC, những cuộc gọi, tin nhắn, email nào cần đặc biệt cảnh giác?

Sau sự cố thông tin tại CIC, những cuộc gọi, tin nhắn, email nào cần đặc biệt cảnh giác?

15:21 , 23/09/2025
Con gái sinh năm 2007 bất ngờ thông báo đã chuyển khoản 300 triệu làm thủ tục du học, gia đình lập tức đến công an trình báo

Con gái sinh năm 2007 bất ngờ thông báo đã chuyển khoản 300 triệu làm thủ tục du học, gia đình lập tức đến công an trình báo

15:19 , 23/09/2025
Sai lầm phổ biến khiến nhiều người “mất trắng” khi hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sớm

Sai lầm phổ biến khiến nhiều người “mất trắng” khi hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sớm

09:52 , 23/09/2025
Dữ liệu giao dịch ngân hàng, thông tin tín dụng là nhạy cảm, cần được bảo vệ

Dữ liệu giao dịch ngân hàng, thông tin tín dụng là nhạy cảm, cần được bảo vệ

09:49 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên