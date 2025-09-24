Công an phát cảnh báo khẩn liên quan đến tài khoản ngân hàng của tất cả người dân

Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân về chiêu trò lừa đảo núp bóng việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, có thể khiến người tham gia trở thành đồng phạm trong các vụ án lừa đảo hoặc rửa tiền.

Theo cơ quan công an, nhiều đối tượng hiện rao tìm người cho thuê, mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng với lời hứa hẹn “kiếm thêm thu nhập dễ dàng”, “cho thuê vài trăm nghìn/tháng”. Thực chất, những tài khoản này thường bị sử dụng để thực hiện các hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khiến chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm pháp lý nặng nề.

Người cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng có thể đối diện với:

Việc xử phạt hành chính: Người cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, đồng thời tài khoản liên quan sẽ bị đóng hoặc phong tỏa.

Việc truy cứu hình sự: Hành vi này có thể bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền”, với mức án từ 6 tháng đến 20 năm tù, thậm chí chung thân tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Công an TP.HCM nhấn mạnh:

“Việc cho thuê tài khoản ngân hàng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho tội phạm, và chính bạn có thể trở thành đồng phạm.”

Người dân được Công an TP.HCM khuyến nghị: Tuyệt đối không cho người lạ mượn, thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng. Cảnh giác trước các lời mời chào “kiếm tiền dễ dàng”. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho công an địa phương hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ chống lừa đảo công nghệ cao để được hướng dẫn xử lý.