Băng nhóm hack Facebook, lừa chuyển tiền bị bắt: Những người bị lừa chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng BIDV, MB, ACB, NCB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

Công an làm việc với nhóm các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2024 đến tháng 8-2025, nhóm đối tượng do Võ Văn Nhật Quang cầm đầu lên mạng xã hội facebook tìm kiếm các tài khoản facebook có uy tín trong việc bán trái cây cho người Việt Nam tại Hàn Quốc, sau đó lập những tài khoản tương tự (tên tài khoản, hình ảnh đại diện) để giả danh tài khoản facebook uy tín đó.

Các đối tượng lập các tài khoản bán hàng trái cây giả mạo, như: Tam Beo, Vương Quốc Linh, Ông Trùm Xoài, Duyên Trái Cây để những người mua hàng nhầm tưởng là những tài khoản bán hàng trái cây uy tín.

Tiếp đó, Quang và các đồng bọn trong nhóm vào các bài đăng trong các trang facebook bán hàng, sử dụng các tài khoản giả mạo đã lập kết bạn và nhắn tin trao đổi việc mua bán trái cây với những tài khoản facebook là khách có nhu cầu đặt hàng.

Quá trình trao đổi việc mua bán, nhóm Quang sẽ yêu cầu tài khoản facebook đặt hàng cung cấp “tên, số điện thoại, địa chỉ” giao trái cây nhưng mục đích chính là để thu thập thông tin số điện thoại của tài khoản facebook đó.

Khi có số điện thoại, nhóm Quang sẽ lên mạng tra cứu xem chủ tài khoản facebook đó hiện có đang sử dụng số điện thoại đã cung cấp để đăng ký tài khoản facebook không. Nếu có, nhóm Quang sẽ sử dụng số điện thoại đó để đăng ký lập tài khoản người dùng trên ứng dụng Whatapps (ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội).

Việc này nhằm mục đích sử dụng để nhận mã OTP trong quá trình chiếm quyền quản trị facebook của tài khoản người dùng sau này. Tiếp đó, nhóm Quang nhắn mã OTP đăng ký Whatapps cho tài khoản facebook của người đặt mua trái cây và nói dối đó là mã đặt hàng trái cây.

Tiếp đó, để thực hiện được việc chiếm đoạt tài khoản facebook của người mua hàng, nhóm Quang vào trang chủ Facebook, nhập tên tài khoản đăng nhập là số điện thoại của người mua hàng đã cung cấp và kích vào mục quên mật khẩu. Lúc này, hệ thống Facebook sẽ hiển thị lựa chọn địa chỉ nhận mã OTP, nhóm Quang sẽ chọn tài khoản Whatapps (đã được lập sẵn trước đó bằng số điện thoại người dùng cung cấp).

Khi hệ thống facebook gửi mã OTP khôi phục để đăng nhập về tài khoản Whatapps, nhóm Quang sử dụng mã OTP đăng nhập đó xâm nhập trái phép vào tài khoản facebook của người dùng và tiến hành đổi mật khẩu mới để chiếm quyền quản trị tài khoản facebook đó. Khi có được tài khoản facebook, nhóm Quang tiến hành vào phần tin nhắn (messenger), nghiên cứu cách thức nói chuyện của những người thân với chủ tài khoản facebook như: Bạn bè, anh chị em, bố mẹ... rồi đóng giả là chủ tài khoản facebook nhắn tin lừa đảo những người thân quan của nạn nhân. Bằng những phương thức trên, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi) cùng 4 đối tượng đồng phạm, gồm: Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi, đều trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi: “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo cho những ai bị lừa đảo chuyển tiền đến các số tài khoản, gồm: 0783567793 mang tên “TRAN THI QUYNH NHU”- Ngân hàng NCB Bank; 8895102184 mang tên “HUỲNH THANH OAI”- Ngân hàng BIDV Bank; 0326488431 mang tên “HUYNH THANH OAI”- Ngân hàng MB Bank; 0374359753 mang tên “TRUONG THI THAO NGUYEN”- Ngân hàng MB Bank; 20637391 mang tên “HOANG THI LUU”- Ngân hàng ACB Bank, từ tháng 12-2024 đến ngày 10-8-2025 thì đến Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: số 47- Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng) để trình báo. Thời hạn trình báo từ nay đến trước ngày 30-10-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ kết thúc điều tra vụ án theo quy định. Thông tin cần thiết xin liên hệ ĐTV Nguyễn Hữu Hưng (SĐT: 0935.234.711).