Cán bộ Vietcombank Nhơn Trạch ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 180 triệu đồng

Do khách hàng lúc đó khá đông nên giao dịch viên đã nhờ anh Nguyễn Đức Tín - Phó phòng PGD Lý Thái Tổ hỗ trợ thực hiện giao dịch với khách hàng này. Trong quá trình trao đổi, anh Tín nhận thấy khách hàng H.T.N có biểu hiện bất thường như thái độ gấp gáp, liên tục hối thúc, nên anh Tín đã nghi ngờ khách hàng bị các đối tượng lừa đảo thông qua giao dịch ngân hàng nên đã nhanh chóng liên hệ lực lượng công an trên địa bàn xã Nhơn Trạch vào cuộc xác minh.

Qua làm việc với khách hàng, được biết anh H.T.N bị các đối tượng điện thoại tự xưng là giám đốc sàn giao dịch tiền ảo Nasdaq đồng thời hướng dẫn anh H.T.N tạo tài khoản Telegram, tham gia hội nhóm để cùng đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo và nhận lại hoa hồng với giá trị gấp nhiều lần.

Sau khi được anh Tín và cán bộ công an xã Nhơn Trạch, giải thích, phân tích, chỉ ra nhiều ví dụ thực tiễn thì anh H.T.N mới hiểu rõ chiêu trò của các đối tượng và không chuyển tiền đi mới may mắn giữ lại được số tiền.

Anh H.T.N cảm ơn nhân viên ngân hàng PGD Lý Thái Tổ và cán bộ công an xã Nhơn Trạch

Với sự cảnh giác và tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ nhân viên của Vietcombank Nhơn Trạch đã góp phần cùng các lực lượng công an cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên địa bàn kinh doanh, bảo đảm an toàn tối đa cho tài sản của khách hàng và luôn không ngừng nỗ lực để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng và an tâm nhất khi giao dịch với Vietcombank.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhân viên PGD Lý Thái Tổ, Cấp ủy, Ban Giám đốc, đại diện BCH Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên chi nhánh đã khen thưởng anh Nguyễn Đức Tín – Phó trưởng phòng PGD Lý Thái Tổ đã có thành tích ngăn chặn giao dịch chuyển tiền lừa đảo, bảo vệ an toàn tài sản và thông tin cho khách hàng Vietcombank. Đây là nguồn cảm hứng để toàn thể đội ngũ cán bộ Vietcombank Nhơn Trạch tiếp tục phát huy tinh thần “phục vụ bằng trái tim – hành động bằng trách nhiệm”.