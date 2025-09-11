Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng

11-09-2025 - 19:53 PM | Smart Money

Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo giúp người dân cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa đưa ra khuyến cáo giúp người dân cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Trong thời gian gần đây, tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tài chính qua các kênh điện tử có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi như: mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn, phát tán đường link/QR code giả mạo, giả danh cơ quan công an, tòa án, lừa đảo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài, hay sử dụng công nghệ AI/deepfake để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến nghị:

• Không cung cấp thông tin bảo mật (mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV, sinh trắc học) cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

• Không truy cập, không quét các đường link, QR code, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

• Luôn kiểm tra và xác minh thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng (website, ứng dụng, tổng đài).

• Chủ động bảo vệ tài khoản: đổi mật khẩu định kỳ, bật cảnh báo biến động số dư, giới hạn hạn mức chuyển tiền.

• Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ: liên hệ ngay tổng đài ngân hàng, cơ quan công an.

• Cảnh giác trước các lời mời đầu tư siêu lợi nhuận, việc làm ở nước ngoài để tránh rơi vào “bẫy lừa xuyên biên giới”.

Vụ Thanh toán cho biết, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp kỹ thuật, pháp lý và truyền thông để phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sự cảnh giác và hợp tác của người dân là yếu tố then chốt để ngăn chặn vấn nạn này.

Hãy cùng chung tay xây dựng môi trường tài chính – ngân hàng an toàn, minh bạch và bền vững.

 Giá vàng đang lao dốc, có nên rút tiết kiệm 200 triệu để mua? 

Theo T.H

Thị trường tài chính tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng sẽ đóng các tài khoản có số dư bằng 0, không phát sinh giao dịch

Ngân hàng sẽ đóng các tài khoản có số dư bằng 0, không phát sinh giao dịch Nổi bật

Có nên nghỉ việc khi đã sở hữu lô đất 6 tỷ đồng và 400 triệu tiền mặt?

Có nên nghỉ việc khi đã sở hữu lô đất 6 tỷ đồng và 400 triệu tiền mặt? Nổi bật

Nữ triệu phú USD thẳng tay bán biệt thự 4 phòng ngủ, thu lãi gấp đôi rồi đi thuê chung cư: "Tôi không muốn tiền của mình bị khóa chặt trong bất động sản"

Nữ triệu phú USD thẳng tay bán biệt thự 4 phòng ngủ, thu lãi gấp đôi rồi đi thuê chung cư: "Tôi không muốn tiền của mình bị khóa chặt trong bất động sản"

16:18 , 11/09/2025
Giá vàng đang lao dốc, có nên rút tiết kiệm 200 triệu để mua?

Giá vàng đang lao dốc, có nên rút tiết kiệm 200 triệu để mua?

16:07 , 11/09/2025
Bắt nữ cán bộ ngân hàng ở Hải Phòng sau gần 30 năm trốn truy nã

Bắt nữ cán bộ ngân hàng ở Hải Phòng sau gần 30 năm trốn truy nã

09:58 , 11/09/2025
Chuyển khoản nhầm gần 55 triệu, người nhận mãi không trả lại: Người phụ nữ quyết định báo công an

Chuyển khoản nhầm gần 55 triệu, người nhận mãi không trả lại: Người phụ nữ quyết định báo công an

22:05 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên