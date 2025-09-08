Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới: Tiền trong tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt chỉ sau vài phút

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây ghi nhận nhiều vụ việc phụ huynh nhận được các cuộc gọi giả danh Ban Giám hiệu nhà trường nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài chính.

Theo phản ánh của người dân, các đối tượng thường đưa ra lý do như "bổ sung hồ sơ tuyển sinh" hoặc "xác nhận mã định danh điện tử cho học sinh", sau đó gửi đường link giả mạo và yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cùng mã OTP. Khi phụ huynh nhẹ dạ làm theo hướng dẫn, tiền trong tài khoản bị chiếm đoạt chỉ sau vài phút hoặc thông tin cá nhân bị khai thác để mở tài khoản ảo, vay tín dụng đen và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đây là một dạng tội phạm công nghệ cao, có tổ chức, sử dụng thủ đoạn giả mạo các đơn vị uy tín như nhà trường, cơ quan chức năng để tạo niềm tin, gây áp lực buộc nạn nhân phải thực hiện theo yêu cầu. Chúng đánh vào sự thiếu bình tĩnh, sợ con em gặp trục trặc trong quá trình học tập để lừa đảo nhanh chóng, tinh vi. Không dừng lại ở lĩnh vực giáo dục, thủ đoạn tương tự còn được mở rộng sang các lĩnh vực như ngân hàng, y tế, bảo hiểm xã hội, thậm chí giả danh cơ quan Công an, viện kiểm sát… khiến người dân càng khó nhận biết và phòng tránh.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, không làm theo hướng dẫn từ các nguồn không chính thống. Cụ thể:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ đường link lạ hoặc cuộc gọi không rõ danh tính.

- Khi có người tự xưng là cán bộ, giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường liên hệ, cần xác minh thông tin qua số điện thoại hoặc địa chỉ chính thức của nhà trường.

- Luôn giữ thái độ bình tĩnh, cảnh giác và không vội vàng làm theo những yêu cầu bất thường.

- Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng của Công an tỉnh để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Mỗi người dân cần trở thành "lá chắn" bảo vệ chính mình và người thân trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Sự cảnh giác, chủ động phòng ngừa của nhân dân, kết hợp với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sẽ là chìa khóa để đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm này, giữ gìn sự an toàn cho cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng