Bí quyết chọn thịt lợn ngon không có chất cấm

Thịt lợn là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, lâu nay người tiêu dùng luôn lo ngại về các loại thịt lợn không an toàn do tồn dư chất tăng trọng, kháng sinh hay các hóa chất độc hại khác. Việc chọn mua thịt lợn ngon, sạch là mối quan tâm hàng đầu của các bà nội trợ.

Bí quyết chọn thịt lợn tươi ngon, an toàn

Dưới đây là một số cách nhận biết thịt lợn sạch, tươi ngon, không có chất cấm, giúp đảm bảo an toàn cho bữa ăn gia đình.

Quan sát màu sắc

Thịt lợn tươi và sạch thường có màu hồng nhạt hoặc đỏ tươi. Lớp mỡ có màu trắng hoặc ngả vàng nhẹ. Đặc biệt, khi bạn nhấn tay vào, thịt có độ đàn hồi, không bị lõm và không có nước chảy ra.

Ngược lại, thịt có chất bảo quản hoặc đã để lâu thường có màu sẫm hơn, hơi tái xanh, thậm chí là ngả sang màu đen. Phần mỡ trên thịt cũng sẽ bị chuyển màu, không còn trắng mà có thể ngả sang vàng đậm hoặc xám. Thịt kém chất lượng thường bị nhão và không có độ đàn hồi tốt.

Thịt lợn ngon, không có chất cấm thường có màu hồng nhạt hoặc đỏ tươi. (Ảnh: Brakes)

Lưu ý về mùi

Thịt lợn tươi ngon sẽ có mùi thơm nhẹ, tự nhiên đặc trưng. Trong khi đó, thịt lợn ôi thiu hoặc chứa hóa chất thường có mùi lạ, tanh hôi hoặc đôi khi là mùi nồng khó chịu. Để kiểm tra, bạn có thể đưa miếng thịt lại gần mũi; nếu thịt có mùi thơm nhẹ, tươi mát thì đó là thịt an toàn. Ngược lại, nếu thấy có mùi lạ hoặc cảm giác khó chịu, bạn tuyệt đối không nên mua.

Kiểm tra độ đàn hồi

Một mẹo khác để chọn thịt lợn ngon là cảm nhận độ đàn hồi của nó bằng cách nhấn nhẹ tay lên miếng thịt. Thịt lợn tươi khi bị nhấn sẽ đàn hồi ngay lập tức, không để lại dấu lõm. Nếu miếng thịt có dấu lõm hoặc không phục hồi hình dạng ban đầu, đó có thể là thịt đã bị đông lạnh hoặc không tươi.

Bên cạnh đó, khi cầm miếng thịt tươi ngon, bạn sẽ cảm thấy nó khô ráo, không dính tay, không có dấu hiệu chảy nước. Thịt bị tiêm hóa chất thường gây cảm giác nhớt hoặc ướt vì chất bảo quản làm thịt nhão và mất đi độ đàn hồi tự nhiên.

Xem xét lớp mỡ và da

Thịt lợn sạch, không chứa chất cấm thường có lớp mỡ dày khoảng 1 - 2 cm, màu trắng ngà tự nhiên. Da lợn cũng mềm, không quá dày và có màu sắc tự nhiên. Thịt lợn chứa chất tạo nạc thường có lớp mỡ rất mỏng, da thường mềm nhão hoặc đôi khi bị dày hơn bình thường.

Thịt lợn sạch, không có chất cấm thường có lớp mỡ dày khoảng 1 - 2 cm, màu trắng ngà tự nhiên. (Ảnh: The Kitchn)

Xem xét nguồn gốc sản phẩm

Một bí quyết chọn mua thịt lợn ngon, không có chất cấm là đến các cửa hàng uy tín, nơi cung cấp thịt có nguồn gốc rõ ràng và chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Thịt lợn được dán nhãn đầy đủ với thông tin về xuất xứ, ngày sản xuất và hạn sử dụng sẽ đáng tin cậy hơn.

Tại các siêu thị lớn hoặc các chợ an toàn, thịt lợn thường được đóng gói sạch sẽ, có thông tin rõ ràng. Các dấu kiểm dịch được đóng trên miếng thịt cũng giúp xác định thịt đã qua kiểm tra và an toàn.

Lưu ý giá cả

Giá cả cũng là một trong những yếu tố bạn cần cân nhắc. Thịt lợn sạch, an toàn thường có giá cao hơn do quá trình nuôi dưỡng không sử dụng hóa chất và thức ăn tự nhiên. Nếu gặp phải thịt có giá quá rẻ so với mặt bằng chung, có thể đó là thịt lợn không an toàn, có vấn đề về chất lượng.

Người tiêu dùng nên cảnh giác khi thấy các loại thịt giá rẻ được bày bán ngoài chợ vì chúng có thể là thịt lợn chết, thịt tồn đọng lâu ngày, hoặc đã qua xử lý bằng hóa chất để giữ màu sắc và độ tươi.

Lưu ý khi chọn thịt lợn đã xay hay thái ướp

Đối với các loại thịt đã sơ chế như thịt xay hoặc thịt ướp sẵn, bạn nên mua ở những nơi uy tín để đảm bảo thịt không bị pha trộn hoặc sử dụng hóa chất. Thịt xay tươi thường có màu hồng tự nhiên, không quá nhợt nhạt và không có mùi lạ. Thịt đã qua chế biến nếu để lâu sẽ có hiện tượng nhớt và có mùi khó chịu.

Nhận biết thịt lợn bệnh

Thịt lợn mang mầm bệnh rất nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng người tiêu dùng, nhưng nhiều người bán hàng vô lương tâm vẫn cố tiêu thụ. Dưới đây là các dấu hiệu nhận biết:

- Lợn nhiễm sán (lợn gạo): Bằng mắt thường, bạn có thể nhận thấy các dấu hiệu như đốm trắng hình bầu dục và to bằng hạt đậu, hạt gạo.

- Lợn bị thương hàn: Có những nốt xuất huyết lấm tấm hoặc nốt bầm, thịt nhão, tai bị tím.

- Lợn bị tả: Dưới da hoặc trên vành tai lợn có những nốt xuất huyết lấm tấm như muỗi đốt.

- Lợn bị tụ huyết trùng: Miếng thịt lợn tụ máu hoặc có những mảng bầm.