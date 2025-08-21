Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xà lách mua về nhanh héo úa, thâm đen? Chỉ cần một mẹo nhỏ với vật dụng quen thuộc trong nhà bếp, bạn sẽ giữ được rau tươi giòn suốt tận 3 tuần.

Bao nhiêu lần bạn mua xà lách với ý định ăn dần cả tuần, nhưng chỉ mới 2-3 ngày sau đã thấy rau úa vàng, nhũn nát trong góc tủ lạnh? Điều này không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn khiến bữa ăn mất ngon. Thực tế, xà lách vốn nhạy cảm với độ ẩm và vi khuẩn, nếu bảo quản không đúng cách, lá sẽ rất nhanh bị dập và thâm đen.

May mắn thay, chuyên gia về sống xanh Wendy Graham đã chia sẻ 3 cách bảo quản, trong đó có 1 phương pháp giúp xà lách giữ được độ tươi ngon đến tận 21 ngày không nhựa nilon, không tốn kém, mà lại cực kỳ dễ áp dụng.

Bí quyết giữ rau xà lách tươi giòn suốt 3 tuần chỉ với 1 vật dụng nhà bếp- Ảnh 1.

1. Dùng khăn sạch - giữ tươi khoảng 1 tuần

Đầu tiên, hãy bỏ hết lá bị nhớt, héo rồi rửa sạch phần còn lại. Sau đó để ráo bằng máy quay salad hoặc khăn vải. Trải một chiếc khăn sạch, khô ra, đặt lá xà lách lên và cuộn tròn lại như cuộn bánh bông lan Thụy Sĩ. Cất cả cuộn khăn vào ngăn rau tủ lạnh.

Ưu điểm: Khăn sẽ hút hết hơi nước dư thừa, giữ lá khô ráo và tươi lâu.

Thời gian tươi: Khoảng 7 ngày.

Bí quyết giữ rau xà lách tươi giòn suốt 3 tuần chỉ với 1 vật dụng nhà bếp- Ảnh 2.

2. Dùng hũ thủy tinh - bảo quản tươi giòn khoảng 1 tuần

Chuẩn bị một hũ hoặc hộp thủy tinh có nắp đậy. Rửa sạch xà lách, bỏ lá hỏng, để ráo. Cắt nhỏ hoặc để nguyên lá, cho vào hũ, đóng kín và để trong tủ lạnh.

Vì sao hiệu quả? Rửa sạch giúp loại bỏ vi khuẩn, phơi khô tránh úng nước, còn lọ kín sẽ giữ độ ẩm ổn định, tránh dập nát.

Thời gian tươi: Khoảng 1 tuần.

Bí quyết giữ rau xà lách tươi giòn suốt 3 tuần chỉ với 1 vật dụng nhà bếp- Ảnh 3.

3. Đặt nguyên cây xà lách vào cốc nước - tươi giòn đến 3 tuần

Đây chính là “bí kíp vàng” mà Wendy khuyên áp dụng để kéo dài độ tươi của xà lách.

- Cắt bỏ một lát nhỏ ở phần gốc cây xà lách.

- Đặt cây vào cốc hoặc bát nước sạch (đầu gốc úp xuống nước).

- Có thể để trong tủ lạnh hoặc trên bàn bếp, miễn là thoáng mát.

- Trong quá trình bảo quản, nhớ thay nước khi thấy vẩn đục hoặc châm thêm nếu cạn.

Vì sao hiệu quả? Cây xà lách hút nước trực tiếp qua gốc, giữ cho lá luôn đủ ẩm, giòn rụm, không bị úa. Thậm chí, cây còn có thể tiếp tục mọc thêm lá non.

Thời gian tươi: 1-3 tuần, tùy loại. Trong đó, xà lách romaine giữ được lâu nhất, còn loại mềm như butterhead thì ngắn hơn một chút.

Không cần túi nilon, không tốn kém hay cầu kỳ, chỉ với một chiếc cốc nước hoặc vài vật dụng bếp quen thuộc, xà lách của bạn có thể tươi giòn suốt từ 1 đến 3 tuần. Đây không chỉ là cách tiết kiệm chi phí, hạn chế lãng phí thực phẩm, mà còn giúp mỗi bữa ăn luôn có rau xanh chất lượng.

Lần tới khi mua xà lách, đừng vội cất thẳng vào ngăn tủ lạnh. Hãy thử mẹo nhỏ này để thấy sự khác biệt: rau xanh mướt, giòn tan, như vừa mới hái từ vườn!

5 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngon

Theo Kỳ Vân Dương

Phụ nữ số

