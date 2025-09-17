Bị so sánh với Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà đáp ngay 1 câu khỏi cãi!

Thời gian qua, Mỹ Tâm gây bão khi biểu diễn trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà lại vướng tranh cãi vì không xuất hiện trong hoạt động mừng đại lễ tại Việt Nam. Đến gần đây, nữ ca sĩ bất ngờ gây chú ý khi diện áo dài, trình diễn đầy tự hào tại Lễ Bế mạc Triển lãm Quốc gia Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi, thuộc khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ngay sau đó, nhiều ý kiến cho rằng Hồ Ngọc Hà "flex" sân khấu này là để so kè với Mỹ Tâm.

Hồ Ngọc Hà là một trong những nghệ sĩ biểu diễn ở lễ bế mạc Triển Lãm A80 Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Thật biết ơn khi Hà cùng các nghệ sĩ được đến và bày tỏ tình yêu đất nước của mình"

Trước đó, Mỹ Tâm gây bão khi xuất hiện trình diễn tại Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9

Trong showbiz Việt, chuyện các nghệ sĩ nổi tiếng bị đặt lên bàn cân so sánh vốn không còn xa lạ. Vì thế, khi netizen để lại bình luận dưới bài đăng của Hồ Ngọc Hà: "Chắc học theo MT cho bằng". Dù không nhắc đích danh, nhưng ai cũng hiểu chữ "MT" ở đây chính là Mỹ Tâm.

Trước bình luận so sánh này, Hồ Ngọc Hà không né tránh mà nhanh chóng để lại phản hồi cực văn minh: "Cái gì hay mình học hỏi cũng được mà phải không chị?". Một câu nói ngắn gọn nhưng thể hiện rõ sự điềm tĩnh và khéo léo của "Nữ hoàng giải trí”. Không phản ứng gay gắt, cũng chẳng cần giải thích dài dòng, Hà Hồ cho thấy thái độ cởi mở, sẵn sàng tiếp thu những điều tốt đẹp, đồng thời dập tắt mọi ý kiến bàn tán không đáng có giữa cô và Mỹ Tâm.

Đáng chú ý, phản hồi của Hồ Ngọc Hà còn nhận được nhiều lời khen từ netizen. Không ít khán giả cho rằng, thay vì so sánh, mỗi nghệ sĩ đều có một hướng đi riêng và bản sắc riêng. Những việc làm của Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà đều đang cùng hướng đến một điểm chung là lan tỏa niềm tự hào dân tộc và năng lượng tích cực đến khán giả. Cách thể hiện có thể khác nhau, nhưng đều đáng được ghi nhận và trân trọng, bởi mỗi nghệ sĩ đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa – giải trí và khơi gợi tình yêu nước trong lòng khán giả.

Hồ Ngọc Hà lên tiếng khi bị so sánh với Mỹ Tâm

Trong suốt nhiều năm qua, Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà hiếm khi có những màn tương tác thân mật trên mạng xã hội, nhưng cả hai vẫn giữ thái độ tôn trọng nhau khi cùng xuất hiện tại các sự kiện lớn. Trong một lần chia sẻ trước truyền thông vài năm trước, Hà Hồ cũng từng lên tiếng về việc bị so sánh: "Khi mình đi hát, chị Mỹ Tâm đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi, còn so sánh lên bàn cân làm sao được? Bản thân Hà cũng không hài lòng với chính mình, Hà hiểu được cảm giác rất khó chịu khi một người như chị ấy đã lăn lộn và trở thành một ca sĩ nổi tiếng trước cả mình, tại sao lại cứ đi so sánh với 1 cô mới toanh?

Dù Hà thành công thế nào thì cũng không thể bằng chị Mỹ Tâm được. Có như thế nào thì Hà mãi vẫn là người em, mối quan hệ chưa bao giờ phức tạp giống như báo chí vẽ lên. Hà cũng ít khi đọc những bài báo so sánh như thế vì mình hiểu được bản chất sự việc như thế nào. Không bao giờ có chuyện đó, luôn là sự chào hỏi bình thường sau hậu trường".

Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ mối quan hệ với Mỹ Tâm không căng thẳng như những gì mọi người nghĩ. Cô nói: "Em cảm ơn chị Tâm. Không lúc nào gặp gỡ mà chị không hỏi thăm. Chị là đàn chị. Nên lỡ có những bài viết hay bất kỳ một sự so sánh nào Hà cũng muốn xin lỗi chị vì đó là điều không nên có. Gần đến sinh nhật mong chị luôn thật nhiều sức khoẻ, xinh đẹp và luôn vững phong độ như vậy".