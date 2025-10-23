Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư 1 xã ở Cần Thơ được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND thành phố

23-10-2025 - 11:41 AM | Xã hội

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Ngày 23-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Đề - giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Bí thư 1 xã ở Cần Thơ được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND thành phố- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Sơn được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ

Ông Sơn được bổ nhiệm chức vụ trên trong thời hạn 5 năm.

Sau khi hợp nhất 3 địa phương TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành TP Cần Thơ, từ ngày 1-7, Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ là ông Nguyễn Quốc Trung.

Với việc bổ nhiệm ông Sơn, ông Trung sẽ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ khác.

Ông Nguyễn Trọng Sơn sinh năm 1972, quê quán tỉnh Sóc Trăng (cũ). Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Sóc Trăng; Phó Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sóc Trăng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Đề, TP Cần Thơ. 

Theo Ca Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ảnh/ CLIP: Diện mạo mới không nhận ra của ngôi “nhà ma” số 300 Kim Mã (Hà Nội)

Ảnh/ CLIP: Diện mạo mới không nhận ra của ngôi “nhà ma” số 300 Kim Mã (Hà Nội) Nổi bật

Nước ‘bủa vây’ khu dân cư Đà Nẵng trong đêm

Nước ‘bủa vây’ khu dân cư Đà Nẵng trong đêm Nổi bật

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tài chính, ưu tiên mua nhà ở xã hội

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tài chính, ưu tiên mua nhà ở xã hội

11:38 , 23/10/2025
Cảnh sát bất ngờ khám xét một homestay, phát hiện "bí mật" bên trong

Cảnh sát bất ngờ khám xét một homestay, phát hiện "bí mật" bên trong

11:20 , 23/10/2025
Bắt đối tượng Nguyễn Thị Oanh

Bắt đối tượng Nguyễn Thị Oanh

10:11 , 23/10/2025
Đại biểu Quốc hội kiến nghị bỏ mô hình Đại học vùng, tinh gọn bộ máy, xoá cấp trung gian

Đại biểu Quốc hội kiến nghị bỏ mô hình Đại học vùng, tinh gọn bộ máy, xoá cấp trung gian

09:55 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên