Bí thư Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đến thời điểm này, trong số 3 nhóm dự án, cân đối tiến độ chung toàn dự án, nhóm giải phóng mặt bằng hết tháng 12/2025 phải hoàn thành xong với cả 3 tỉnh, thành phố. Đối với nhóm dự án đường song hành hai bên ở phía dưới, Hà Nội sẽ xử lý hoàn thành phần giải phóng mặt bằng của nhóm dự án thành phần 1, 1.1 và cơ bản thông tuyến công trình kỹ thuật trước ngày 1/12/2025, hoàn thành toàn bộ vào quý I/2026.

Với hạng mục cao tốc, ông Tuấn đề xuất thời hạn cuối hoàn thành giải phóng mặt bằng cho cả 3 tỉnh, thành phố là trước ngày 30/12/2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành.

Về nội dung mỏ vật liệu xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, hiện các mỏ tại 3 tỉnh, thành phố đang đáp ứng đủ; trong trường hợp thiếu sẽ tính đến phương án hỗ trợ từ một số tỉnh khác như Phú Thọ, Ninh Bình. Cơ chế của dự án cho phép các mỏ của Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh cấp trực tiếp cho các nhà đầu tư dự án đường Vành đai 4 .

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, đến thời điểm này, về cơ bản trên địa bàn tỉnh không còn vướng mắc trong triển khai xây dựng dự án. Cơ chế phối hợp giữa 3 địa phương thời gian qua là kinh nghiệm rất tốt để tiếp tục triển khai dự án giai đoạn tới. Tỉnh Hưng Yên tin tưởng trước ngày 19/12/2025 sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và trước ngày 30/4/2026 sẽ hoàn thành đường song hành của dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đề nghị Ban Chỉ đạo báo cáo Chính phủ, Quốc hội điều hòa vốn cho dự án tại tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên, để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án.

Ông Nguyễn Hồng Thái cũng nêu khó khăn về giá vật liệu xây dựng, đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm có chỉ đạo cụ thể để có thể mở các mỏ vật liệu cấp trực tiếp cho nhà thầu thi công.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, hội nghị đã thống nhất với báo cáo của cơ quan thường trực, ghi nhận đầy đủ khó khăn, vướng mắc và các đề xuất giải pháp của 3 địa phương. Ông Nguyễn Duy Ngọc giao cơ quan thường trực hoàn chỉnh kết luận của Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động để hoạt động theo các chức năng và sự phân công trong Ban Chỉ đạo.

Về vấn đề giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Ban Chỉ đạo thống nhất là chậm nhất ngày 31/12/2025 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Về vấn đề điều chỉnh phần thiếu trong tổng mức đầu tư, Bí thư Hà Nội giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phối hợp với các bộ, ngành liên quan để kịp trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất có thể.

Đối với vấn đề vật liệu xây dựng cho dự án, Ban Chỉ đạo thống nhất 3 tỉnh, thành phố hỗ trợ tối đa cho nhau. Về giá vật liệu, 3 địa phương nghiên cứu quy định pháp luật để bảo đảm vật liệu cho đơn vị thi công thực hiện hiệu quả. Trong thi công dự án, phải đếm ngược từng ngày để công việc đạt tiến triển trên thực địa. Ông Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo, cùng với triển khai xây dựng đường Vành đai 4, Hà Nội cũng phải hoàn tất các cầu để nối tuyến, qua đó góp phần giải tỏa về giao thông toàn tuyến phía Nam Pháp Vân - Cầu Giẽ và tuyến phía Đông Bắc về phía thành phố Hải Phòng.