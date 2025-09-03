Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng làm Phó Tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ

03-09-2025 - 16:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ngày 3-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1883/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng làm Phó Tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: NLĐO

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng, là tiến sĩ Luật. Ông Quảng có thời gian dài công tác trong ngành kiểm sát, từng giữ vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng trong giai đoạn 2012 - 2014. Sau đó, ông chuyển công tác đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 6-2015 - 5-2017, ông giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 12-2019 đến 10-2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Nguyễn Văn Quảng là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ năm 2020 đến nay.

Với việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ nêu trên, Thanh tra Chính phủ có Phó tổng Thường trực là ông Nguyễn Văn Quảng và 4 Phó tổng khác, gồm các ông: Lê Sỹ Bảy, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường, Lê Tiến Đạt.

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dù PMI tháng 8 giảm nhẹ do đơn hàng sụt giảm vì thuế đối ứng, chuyên gia quốc tế chỉ ra điểm sáng trong bức tranh ngành sản xuất Việt Nam

Dù PMI tháng 8 giảm nhẹ do đơn hàng sụt giảm vì thuế đối ứng, chuyên gia quốc tế chỉ ra điểm sáng trong bức tranh ngành sản xuất Việt Nam Nổi bật

Chính phủ ban hành quy định mới về thuế tối thiểu toàn cầu: Sẽ có hiệu lực trong tháng sau, doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

Chính phủ ban hành quy định mới về thuế tối thiểu toàn cầu: Sẽ có hiệu lực trong tháng sau, doanh nghiệp cần lưu ý những gì? Nổi bật

2 tháng nữa, nhà máy 2.200 tỷ đồng tại Quảng Ngãi sẽ được tái khởi động sau 10 năm bỏ hoang

2 tháng nữa, nhà máy 2.200 tỷ đồng tại Quảng Ngãi sẽ được tái khởi động sau 10 năm bỏ hoang

15:50 , 03/09/2025
Dù đã ghi chép chi tiêu, hạn chế trà sữa, tự nấu ăn… nhưng vì sao cuối tháng tài khoản vẫn không còn tiền?

Dù đã ghi chép chi tiêu, hạn chế trà sữa, tự nấu ăn… nhưng vì sao cuối tháng tài khoản vẫn không còn tiền?

15:28 , 03/09/2025
Quy định mới từ tháng 9-2025, người học lái xe cần biết

Quy định mới từ tháng 9-2025, người học lái xe cần biết

15:00 , 03/09/2025
Ấn tượng với con số thống kê của Vũng Tàu trong 4 ngày

Ấn tượng với con số thống kê của Vũng Tàu trong 4 ngày

14:30 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên