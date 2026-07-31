Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xây dựng “đường găng” tiến độ cho từng nhiệm vụ, từng dự án

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP, các sở, ngành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số hạn chế như tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch, một số địa phương chưa khai thác hiệu quả dư địa phát triển, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, UBND TP xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thành phố sẽ điều hành linh hoạt kịch bản tăng trưởng, bám sát diễn biến thực tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử - bán dẫn và công nghiệp số; đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tại hội nghị.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, thương mại điện tử; kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp chủ lực. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công trong năm 2026, đồng thời quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách, chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ theo Luật Thủ đô năm 2026, thực hiện cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai đồng bộ ba nền tảng chiến lược gồm Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp...

Tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng ghi nhận những kết quả Đảng ủy UBND TP đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ý kiến thảo luận khi tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cấp bách trong công tác điều hành.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định đây không chỉ là chỉ tiêu phát triển kinh tế mà còn là trách nhiệm và cam kết của Đảng bộ, chính quyền thành phố trước Nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy, kịch bản điều chỉnh tăng trưởng của UBND TP đã bám sát thực tiễn, song điều quan trọng nhất là phải tổ chức thực hiện quyết liệt trong 5 tháng cuối năm và chủ động chuẩn bị các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2027. Ông Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND TP cụ thể hóa từng nhiệm vụ, từng dự án, phân công rõ trách nhiệm, gắn với cơ chế kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện. Đặc biệt, cần xây dựng "đường găng" tiến độ cho từng nhiệm vụ, từng dự án, theo dõi, đôn đốc hằng tuần để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn, đồng thời khơi thông các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, tạo chuyển biến mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần sớm hoàn thành các quy hoạch phân khu để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô; hoàn thành kiểm kê đất đai, tài sản công; phát triển khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế sáng tạo và tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở phát triển.

Nhấn mạnh khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn, Bí thư Thành ủy đề nghị toàn hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường phân cấp, phân quyền trên nguyên tắc "một việc, một đầu mối", khắc phục kịp thời những khâu còn yếu, nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng khẳng định UBND TP sẽ khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy thành chương trình hành động với từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Chủ tịch UBND TP bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.