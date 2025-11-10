Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

10-11-2025 - 20:31 PM | Xã hội

Ngày 10/11, Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông Trung có trình độ Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII.

Ông Nguyễn Đức Trung có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây, từng trải qua nhiều chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian 1/2019 – 2/2020, rồi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An , nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập Nổi bật

Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì?

Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì? Nổi bật

Vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT: Công an vào cuộc

Vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT: Công an vào cuộc

20:25 , 10/11/2025
Bắt Nguyễn Thị Hà sinh năm 1996

Bắt Nguyễn Thị Hà sinh năm 1996

20:00 , 10/11/2025
Bắt Nguyễn Đức Đại

Bắt Nguyễn Đức Đại

19:59 , 10/11/2025
18 số điện thoại tuyệt đối không nghe, không kết bạn Zalo cũng không gọi lại

18 số điện thoại tuyệt đối không nghe, không kết bạn Zalo cũng không gọi lại

19:23 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên