Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP HCM tiếp tục sắp xếp phường, xã

22-10-2025 - 13:42 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về việc có hay không tiếp tục sắp xếp phường, xã

Sáng 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về việc có hay không tiếp tục sắp xếp các phường, xã tại thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP HCM tiếp tục sắp xếp phường, xã- Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang thông tin về việc có hay không tiếp tục sắp xếp phường, xã ở thành phố

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, thời gian qua có thông tin thành phố còn 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện diện tích theo quy định phải tiếp tục sắp xếp.

Trước thông tin này, ông Trần Lưu Quang cho hay trước đây lãnh đạo TP HCM đã cân nhắc, xem xét rất kỹ các tiêu chí khi sắp xếp phường, xã. TP HCM có đặc thù đất chật, người đông, nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn cụ thể chắc chắn không thể đáp ứng được.

Tuy nhiên, thành phố đã cân nhắc trên tổng thể nhiều nguyên tắc và nhiều tiêu chí khi sắp xếp và Trung ương đã phê duyệt việc sắp xếp này.

Cho nên, Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định trong vài năm tới sẽ không có chuyện sắp xếp lại phường, xã nữa; mà tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hiện hữu.

"Mọi người hết sức yên tâm" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói và yêu cầu cán bộ, công chức các phường, xã tập trung làm việc.

Từ ngày 1-7-2025, sau khi thực hiện sắp xếp, hiện TP HCM có 168 phường, xã, đặc khu. Trong đó có một số phường như Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh, Diên Hồng, Bến Thành, Bình Tiên, Phú Nhuận, Phú Thọ, Đức Nhuận, Gia Định… không đủ điều kiện về diện tích nhưng có đặc thù về dân số.

Theo Phan Anh - Lê Vĩnh

Người Lao động

Từ Khóa:
tphcm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026

Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026 Nổi bật

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Đề xuất mới về việc làm của viên chức, có thể đi làm thêm, điều hành doanh nghiệp

Đề xuất mới về việc làm của viên chức, có thể đi làm thêm, điều hành doanh nghiệp

11:55 , 22/10/2025
Tập đoàn Sơn Hải: Từ cam kết "bảo hành 10 năm" đến hàng loạt dự án cao tốc nghìn tỷ trên khắp Việt Nam

Tập đoàn Sơn Hải: Từ cam kết "bảo hành 10 năm" đến hàng loạt dự án cao tốc nghìn tỷ trên khắp Việt Nam

11:10 , 22/10/2025
Sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, cung cấp miễn phí cho học sinh

Sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, cung cấp miễn phí cho học sinh

10:40 , 22/10/2025
Hải Phòng dự kiến đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây hơn 19.000 tỷ đồng

Hải Phòng dự kiến đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây hơn 19.000 tỷ đồng

10:19 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên