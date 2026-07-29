Bí thư Vĩnh Long: Chuyển đổi số phải trở thành động lực tăng trưởng mới

Đổi mới sáng tạo phải tạo ra tăng trưởng

Phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư về Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chiều 28/7, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, các ngành sau thời gian triển khai, đồng thời yêu cầu tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, việc thực hiện Nghị quyết số 57 không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ hay xây dựng hạ tầng số mà phải tạo ra những giá trị mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết, huy động tối đa nguồn lực để tháo gỡ các điểm nghẽn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Trần Văn Lâu yêu cầu tập trung phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung; rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực cần chủ động nghiên cứu, xây dựng các mô hình thí điểm hiệu quả để nhân rộng trong thời gian tới, đồng thời đẩy mạnh giải ngân kinh phí cho các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực tăng trưởng mới , là nền tảng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh. Kết quả thực hiện phải được thể hiện bằng sản phẩm cụ thể, tạo hiệu quả thực chất và giá trị thiết thực", Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu nhấn mạnh.

Vĩnh Long bứt phá trong chuyển đổi số

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57, Vĩnh Long đã tạo bước chuyển rõ nét từ nhận thức sang hành động, từ triển khai theo từng nhiệm vụ riêng lẻ sang tiếp cận tổng thể, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển mới. Tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Trung ương thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Hiệu quả triển khai thể hiện rõ qua việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới công tác quản lý, điều hành, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, kết quả thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg đã giúp Vĩnh Long vươn lên xếp hạng 1/34 tỉnh, thành phố trong cả nước tính đến ngày 20/6/2026.

Đến tháng 7/2026, toàn tỉnh đã cung cấp 1.884/2.145 thủ tục hành chính trực tuyến, gồm 796 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.088 dịch vụ công trực tuyến một phần; đồng thời phê duyệt danh mục 589 thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ giấy. Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trên phạm vi toàn tỉnh.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận 588.038 hồ sơ , trong đó có 585.442 hồ sơ trực tuyến , đạt 99,56% . Tỉnh cũng hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh điện tử VNeID phục vụ tra cứu dữ liệu dân cư.

Bên cạnh đó, tỷ lệ công khai, minh bạch, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và mức độ hài lòng đều đạt 100% ; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,5% ; tỷ lệ cấp kết quả bản điện tử và số hóa hồ sơ đều đạt 99,96% ; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 98,53% .

Hướng tới nền hành chính số phục vụ người dân

Một trong những kết quả nổi bật sau khi triển khai Nghị quyết số 57 là việc UBND tỉnh đã ban hành quyết định ủy quyền cho các sở, ngành thực hiện 334 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đồng thời rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục với tỷ lệ giảm thời gian giải quyết bình quân trên 20% , góp phần giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung phân tích những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57 và Quyết định số 204, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thông điệp được Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh không chỉ là yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mà còn là yêu cầu chuyển hóa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành năng lực cạnh tranh, thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Khi mỗi nền tảng số, mỗi cơ sở dữ liệu và mỗi cải cách hành chính đều tạo ra giá trị thực chất cho người dân, doanh nghiệp và bộ máy quản lý, Nghị quyết số 57 mới thực sự đi vào cuộc sống và trở thành nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của Vĩnh Long trong giai đoạn mới.