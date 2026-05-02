Bị tố "chặt chém" đĩa cơm bụi với giá 100.000 đồng, quán cơm Bà Chủ phản hồi ra sao?

Sáng 2-5, UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) đã làm việc với cơ sở kinh doanh cơm Bà Chủ tại số 1 đường Võ Thị Sáu sau phản ánh quán bán "chặt chém" một đĩa cơm bụi giá 100.000 đồng.

Nội dung phản ánh quán Cơm Bà Chủ "chém" đĩa cơm bụi giá 100.000 đồng.

Trước đó, tối ngày 1-5, trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản tự nhận là tài xế Grab ở Đà Nẵng cho biết người này chở khách ra Huế đã ghé quán ăn cơm Bà Chủ và phải trả 100.000 đồng cho một đĩa cơm bụi.

Người này cho rằng với suất ăn tương tự, giá tại Đà Nẵng chỉ khoảng 30.000 – 40.000 đồng. Hình ảnh đăng tải cho thấy đĩa cơm gồm giá đỗ chua, 3 lát thịt heo quay, một khúc cá chiên và ít rau xào.

Hình ảnh đĩa cơm có giá 100.000 đồng mà người phản ánh đăng kèm. Ảnh: MXH.

Cơ sở kinh doanh ăn uống cơm Bà Chủ nằm ở trung tâm TP Huế, nơi có nhiều cơ sở lưu trú và "phố Tây" thu hút du khách mỗi đêm.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của UBND phường Thuận Hoá đã thông tin các nội dung phản ánh đến cơ sở, tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh. Cơ sở quán cơm Bà Chủ được yêu cầu giải trình và chấn chỉnh các nội dung còn chưa rõ ràng trong quá trình phục vụ khách.

Qua đó, quán cơm này đã có bản tường trình, cung cấp thông tin về quá trình phục vụ khách trong các phản ánh.

Về phản ánh đĩa cơm bụi bị "chém" 100.000 đồng, đại diện quán cơm Bà Chủ cho biết vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 1-5, họ đón tiếp một vị khách tới ăn một đĩa cơm.

Theo yêu cầu chọn món của khách hàng, quán cũng báo giá trực tiếp tại thời điểm này. Sau khi được sự đồng ý của khách về món ăn, giá cả, quán đã phục vụ theo nhu cầu.

Trong quá trình ăn uống đến lúc rời đi, vị khách này không có bất kỳ phản ánh nào về giá cả, món ăn, thái độ phục vụ.

Đoàn kiểm tra phường Thuận Hoá làm việc với đại diện quán Cơm Bà Chủ để xác minh phản ánh.

Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra UBND phường Thuận Hoá đã hướng dẫn, đề nghị cơ sở rà soát và thực hiện tốt hơn việc niêm yết, cung cấp thông tin về giá nhằm đảm bảo phục vụ khách hàng minh bạch, rõ ràng; nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo thái độ ứng xử văn minh với du khách; đồng thời đề nghị cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định trong hoạt động dịch vụ du lịch.

Cơ sở đã tiếp thu ý kiến và cam kết chấn chỉnh, không để xảy ra các phản ánh tương tự.

Bảng niêm yết giá được dán ở tủ đựng đồ ăn được đoàn kiểm tra ghi nhận vào thời điểm tới làm việc . Ảnh: Phường Thuận Hoá.

Trước đó, ngày 30-4, phường Thuận Hóa cũng đã lập biên bản, nhắc nhở một trường hợp chở khách du lịch kết hợp chèo kéo, gây phản cảm.

Qua xác minh, cá nhân này tự ý tiếp cận, mời chào khách tại khu vực bến thuyền và dẫn khách đến các điểm mua sắm, ăn uống không đúng quy định, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và hình ảnh du lịch địa phương. Người vi phạm đã thừa nhận hành vi, viết bản tường trình và cam kết không tái phạm.

Thuận Hoá là phường trung tâm của TP Huế, nằm ở bờ Nam sông Hương, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 6 phường từ thời điểm ngày 1-7-2025.

Trong thời gian tới, phường Thuận Hóa sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch, hướng đến xây dựng hình ảnh địa phương văn minh – thân thiện – an toàn.