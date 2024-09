Bị tố “chặt chém” đoàn từ thiện, nhà hàng cho biết đã “giảm giá 30%”

Tối ngày 18/9, trên mạng xã hội đã xôn xao bài viết phản ánh về việc một đoàn từ thiện dùng bữa trưa tại nhà hàng ở Yên Bái bị tính giá cao bất thường.

Đoàn có 12 người đi chiếc xe 16 chỗ có căng băng rôn tình nguyện vào nhà hàng Hiền Anh (ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái) để dùng bữa. Theo lời kể của chủ nhà hàng, ông Nguyễn Quốc An, sau khi giới thiệu và đưa thực đơn, đoàn khách trên đã chọn ăn đặc sản cá lăng sông.

Các món ăn theo hóa đơn thì 12 người đã gọi 4,5 kg cá lăng sông (900.000 đồng/kg), 2 đĩa thịt rang (180.000 đồng/đĩa), 9 lon bia (25.000 đồng/lon), 6 lon coca (15.000 đồng/lon) và 2 tô cơm ( 20.000 đồng/tô). Tổng hóa đơn thanh toán cho bữa ăn này là 4.765.000 đồng.

Chủ nhân của bài viết trên MXH, Giang Trần cho rằng việc nhà hàng Hiền Anh tính mức giá trên là “không chấp nhận được”, nhất là bối cảnh đoàn thiện nguyện đang lên Yên Bái để hỗ trợ bà con.

Hóa đơn bữa ăn 12 người

Sau khi bài viết trên được đăng tải, rất nhiều người cũng cho rằng mức giá trên là quá cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, theo chủ nhà hàng ông Nguyễn Quốc An thì ở bảng giá thì 1 kg cá lăng sông là 1.200.000 đồng. Do là đoàn xe thiện nguyện nên nhà hàng đã chủ động giảm 30% xuống còn 900.000 đồng/kg. Con cá đoàn này ăn nặng 4,5 kg, tính ra tiền là 4.050.000 đồng.

Ông An khẳng định cá lăng mà đoàn này ăn là cá sông tự nhiên, không phải nuôi công nghiệp. Tính trung bình khoảng 400.000 đồng/người cho bữa ăn trên không thể gọi là chặt chém.

Theo chia sẻ của một chủ nhà hàng tại Yên Bái, với cá lăng hồ, giá bán lên mâm cho khách khoảng 300.000 - 400.000 đồng/kg. Còn cá lăng sông thì giá nhập đã 800.000 - 900.000 đồng/kg, lên mâm phải từ 1.100.000 đồng - 1.200.000 đồng, nhà hàng mới có lãi.

Lực lượng chức năng làm việc với nhà hàng xác minh thông tin (Ảnh: Tiền phong)

Cục quản lý thị trường Yên Bái cho biết đang trong quá trình xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan như nguồn thực phẩm cung cấp, nhân viên... Sau đó sẽ đưa ra kết luận chính thức.