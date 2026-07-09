Bị ung thư nhưng vẫn mua gói bảo hiểm 300 triệu kèm khoản vay: Công ty từ chối bồi thường, tòa phán quyết thế nào?

Dưới đây là một vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm đã được Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm ngày 21/5/2026.

Theo hồ sơ, ngày 13/7/2022, bà Nguyễn Thị Ngọc T (sinh năm 1967, tỉnh Vĩnh Long) và chồng là ông Trần Văn T ký hợp đồng vay 600 triệu đồng với một ngân hàng. Nhân viên ngân hàng yêu cầu ông T mua kèm gói bảo hiểm 300 triệu đồng, phí đóng gần 2,7 triệu đồng, thời hạn một năm, từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023.

Theo bà T trình bày, đây không phải lần đầu tiên vợ chồng bà mua bảo hiểm gắn với khoản vay. Từ năm 2019, mỗi lần vay tiền ông T đều đứng ra mua bảo hiểm. Chỉ riêng năm 2021, do dịch Covid khiến vợ chồng không thể về đáo hạn được, nên năm đó không mua bảo hiểm. Đến năm 2022 mới đáo hạn và vay thêm, ông T mua lại bảo hiểm lần này.

Bà T cũng cho rằng nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm không hướng dẫn hay phân tích điều khoản, chỉ yêu cầu mua thì mới cho vay. Phía nhân viên ngân hàng phủ nhận, cho rằng đã tư vấn đầy đủ và việc mua bảo hiểm là tự nguyện. Đây là mâu thuẫn mà tòa án không đủ căn cứ để xác định được.

Tòa xác định ông T đã phát hiện mắc bệnh ung thư thực quản từ năm 2021. Thế nhưng khi điền vào giấy yêu cầu bảo hiểm ngày 15/7/2022, ông khai là không có bệnh ung thư, và cam kết đã đọc kỹ quy tắc bảo hiểm và được giải thích đầy đủ các điều kiện.

Năm 2021 là năm ông T phát hiện bệnh, cũng chính là năm duy nhất ông không mua bảo hiểm. Điều này khiến ông không thuộc trường hợp mua bảo hiểm tái tục - một điều kiện quan trọng để được hưởng quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp có bệnh từ trước.

Ngày 21/3/2023, chưa đầy một năm sau khi mua bảo hiểm, ông T mất vì ung thư thực quản. Bà T làm hồ sơ yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả 300 triệu đồng.

Công ty bảo hiểm từ chối chi trả, viện dẫn hai lý do. Một là, ông T đã biết mình mắc ung thư thực quản từ tháng 5/2021 trước khi mua bảo hiểm nhưng khai không có bệnh. Hai là, vì năm 2021 không mua bảo hiểm nên ông T không thuộc trường hợp tái tục liên tục - vốn là điều kiện để được xét chi trả trong trường hợp có tiền sử bệnh.

Thay vì chi trả toàn bộ, Công ty chỉ đồng ý hỗ trợ bà T 20 triệu đồng cộng thêm 2 triệu đồng tiền mai táng theo quy định. Bà T không chấp nhận và khởi kiện.

Tháng 3/2026, Tòa án nhân dân khu vực xử sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu của bà T. Tòa chỉ ghi nhận phía công ty tự nguyện hỗ trợ 20 triệu đồng và yêu cầu bà T tự liên hệ để nhận thêm 2 triệu đồng tiền mai táng.

Không đồng ý, bà T kháng cáo, tiếp tục yêu cầu chi trả đủ số tiền bảo hiểm. Luật sư bảo vệ cho bà T lập luận rằng việc năm 2021 không mua bảo hiểm là do dịch Covid, là yếu tố khách quan ngoài ý muốn nên không thể quy trách nhiệm cho ông T.

Tại phiên xử ngày 21/5/2026, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long giữ nguyên quan điểm của tòa sơ thẩm. Hội đồng xác định ông T đã biết mình mắc ung thư từ năm 2021 nhưng khi mua bảo hiểm năm 2022 vẫn khai không có bệnh. Đồng thời, do bỏ năm 2021, ông không đáp ứng điều kiện tái tục liên tục theo quy tắc bảo hiểm.

Hai yếu tố đó cộng lại khiến ông T thuộc diện bị loại trừ, không được chi trả bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm Bảo an tín dụng. Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà T. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, phía công ty bảo hiểm đã tự nguyện tăng khoản hỗ trợ từ 20 triệu lên 40 triệu đồng cho bà T.