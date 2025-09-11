Bích Sơn Central Point - Bất động sản chất lượng, sổ đỏ từng lô tại Bắc Ninh

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 882/SXD-QLN ngày 12/8/2025, chính thức thông báo nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu dân cư mới Bích Sơn (tên thương mại là Bích Sơn Central Point) đã đủ điều kiện bán và cho thuê mua.

Thông báo này xác nhận 29 căn shophouse của dự án đã đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, sẵn sàng cho việc giao dịch chuyển nhượng, mang lại cơ hội đầu tư an toàn và hiệu quả cho khách hàng.

Cụ thể, 29 căn shophouse này nằm trên diện tích đất 2.690,72 m², tổng diện tích sàn xây dựng 13.453,60 m², được xây dựng 05 tầng với chiều cao khoảng 18m. Các công trình này đã được khởi công và xây dựng tuân thủ pháp luật, đảm bảo về chất lượng và tiến độ.

Các điều kiện pháp lý của dự án đã được Sở Xây dựng Bắc Ninh thẩm định kỹ lưỡng dựa trên hệ thống văn bản pháp luật chặt chẽ. Đầu tiên, quyền sử dụng đất đã được xác lập theo Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) về việc giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiếp đến, dự án sở hữu Giấy phép xây dựng số 1006/GPXD ngày 06/6/2025 do UBND thị xã Việt Yên cấp, khẳng định tính hợp pháp của công tác xây dựng. Về hạ tầng kỹ thuật, các tài liệu nghiệm thu hoàn thành các bộ phận công trình như hệ thống cống, hố ga, san nền, ép cọc khu nhà ở thấp tầng LK01, LK02 và đắp đất đường đã được chấp thuận.

Đặc biệt, Văn bản số 249/UBND-KTHT&ĐT ngày 07/8/2025 của UBND phường Việt Yên đã xác nhận việc nghiệm thu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật phù hợp với khối lượng công việc thực tế và tiến độ dự án. Hơn nữa, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng đô thị và Công nghiệp HLC đã cung cấp Văn bản cam kết số 307/2025/CV-HLC ngày 30/7/2025, khẳng định nhà ở không thuộc các trường hợp tranh chấp, kê biên hoặc bị cấm giao dịch, tuân thủ nghiêm ngặt Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Một điểm cộng lớn là chủ đầu tư đã hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính về thuế và đã có sổ doanh nghiệp. Chi cục thuế khu vực VI đã xác nhận chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 18/8/2025, Sở Nông nghiệp và Tài nguyên tỉnh Bắc Ninh cũng đã chính thức cấp cho chủ đầu tư 100% sổ đỏ dự án, bao gồm 173 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, củng cố tính pháp lý vững chắc cho Bích Sơn Central Point..

Hiện tại, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng đô thị và Công nghiệp HLC đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cuối cùng để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu, đảm bảo dự án sớm đi vào vận hành và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Như vậy, tất cả các điều kiện trên đã được chứng minh là tuân thủ chặt chẽ theo khoản 3 và khoản 6 Điều 24 của Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, mang lại sự minh bạch và an toàn pháp lý tuyệt đối cho mọi giao dịch tại Bích Sơn Central Point.

Việc dự án chính thức đủ điều kiện chuyển nhượng không chỉ là minh chứng cho năng lực triển khai của chủ đầu tư HLC mà còn cho thấy sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh. Khách hàng và nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn 29 căn shophouse tại Bích Sơn Central Point bởi nền tảng pháp lý vững chắc.

Các căn shophouse tại Bích Sơn Central Point đáp ứng nhu cầu vừa ở, vừa kinh doanh cho khách hàng và nhà đầu tư.

Bích Sơn Central Point tọa lạc tại phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh). Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng đô thị và Công nghiệp HLC làm chủ đầu tư, được quy hoạch bài bản với các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Các căn shophouse tại đây được xây thô hoàn thiện mặt ngoài, tối ưu hóa công năng vừa ở vừa kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và nhà đầu tư. Với vị trí đắc địa, cư dân Bích Sơn Central Point dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện hữu, đồng thời hưởng lợi từ quy hoạch phát triển mạnh mẽ của khu vực, biến nơi đây thành trung tâm sầm uất và đầy đủ tiện nghi trong tương lai gần. Tiềm năng tăng giá của dự án là rất lớn khi Việt Yên đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thu hút đầu tư và dân cư, kéo theo nhu cầu về nhà ở và mặt bằng kinh doanh tăng cao.