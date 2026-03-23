BIDV có thông báo khẩn đến toàn bộ khách hàng

23-03-2026 - 13:54 PM | Smart Money

BIDV khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi cảnh báo khẩn tới toàn bộ khách hàng về tình trạng gia tăng các hành vi lừa đảo, giả mạo nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo BIDV, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng các hình thức như gọi điện, nhắn tin hoặc tiếp cận qua mạng xã hội để mạo danh nhân viên ngân hàng. Các đối tượng này thường đưa ra những lời chào mời hấp dẫn như hỗ trợ chuyển khoản vay từ ngân hàng khác sang BIDV với lãi suất thấp hơn, tặng ưu đãi lãi suất tiết kiệm hoặc khuyến khích mở thẻ với nhiều lợi ích.

BIDV vừa phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng các đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng khẳng định, đây đều là những thông tin không chính thống và tiềm ẩn rủi ro lừa đảo.

Trước tình hình này, BIDV khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác, chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức đã được ngân hàng xác thực, bao gồm website và các đầu mối liên hệ chính thức của BIDV.

Đặc biệt, BIDV nhấn mạnh khách hàng tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật như mã OTP, mật khẩu, số thẻ, mã khóa bảo mật, cũng như các dữ liệu cá nhân quan trọng như thông tin tài khoản, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản cho bất kỳ đối tượng nào tự xưng là nhân viên ngân hàng qua các kênh không rõ nguồn gốc.

BIDV cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
ngân hàng, bidv

