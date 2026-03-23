Bitcoin xuống dưới mốc 69.000 USD

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này có lúc giảm hơn 3%, rơi xuống mức 68.150 USD - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2026. Làn sóng bán tháo cũng quét qua các đồng tiền khác khiến đồng ether giảm gần 5%, đưa giá giao dịch về mốc 2.050 USD, trong khi Solana, XRP và Cardano đồng loạt lao dốc.

Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2026, bitcoin đã mất khoảng 20% giá trị. Diễn biến này làm nghi ngờ quan điểm cho rằng Bitcoin là “nơi trú ẩn an toàn” khi có khủng hoảng.

Chuyên gia Peter Tchir tại Academy Securities nhận định bitcoin đang bị cuốn vào làn sóng bán tháo tài sản rủi ro chung với thị trường chứng khoán. Ngoài ra, giá năng lượng tăng cao khiến chi phí khai thác bitcoin đắt đỏ hơn, gây áp lực lớn lên ngành này.

Ông Tchir lưu ý thêm rằng sự tập trung của giới chức Mỹ vào xung đột đang khiến các dự luật hỗ trợ tiền kỹ thuật số khó được thông qua, làm giảm kỳ vọng của các nhà đầu tư mới.

Trong bối cảnh các thị trường truyền thống đóng cửa cuối tuần, thị trường tiền số - vốn giao dịch liên tục - giúp phản ánh sớm xu hướng biến động của các tài sản khác. Diễn biến hiện nay cho thấy thị trường tiền điện tử đang chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và các yếu tố kinh tế vĩ mô, khiến biến động giá duy trì ở mức cao.

Strategy vừa thiết lập kỷ lục mua vào bitcoin bất chấp giá giảm

Dù giá Bitcoin giảm, các quỹ đầu tư lớn vẫn liên tục mua vào. Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới đang ghi nhận mức tích lũy hàng quý lớn thứ hai từ trước đến nay, tiếp tục mở rộng mạnh mẽ nguồn vốn dự trữ ngay cả khi giá tiền điện tử giảm 20%.

Kể từ đầu năm, công ty đã mua 89.618 bitcoin, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 761.068 bitcoin. Con số thực tế có thể cao hơn nữa vì vẫn còn đợt thông báo tiếp theo chưa được công bố.

Lần duy nhất Strategy mua nhiều bitcoin hơn là vào quý 4/2024, khi họ mua thêm 194.180 bitcoin. Riêng tháng 11 năm đó đã chứng kiến ba trong năm giao dịch mua lớn nhất của công ty, với việc Strategy mua liên tiếp 27.200 bitcoin, 51.780 bitcoin và 55.500 bitcoin khi giá tăng vọt từ 70.000 USD lên 100.000 USD sau chiến thắng của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ.

Ngược lại, trong ba tháng qua, giá bitcoin đã giảm xuống mức hiện thấp hơn hơn 40% so với mức cao kỷ lục 126.000 USD hồi tháng 10. Cổ phiếu phổ thông của Strategy cũng đã giảm 15%.

Các giao dịch mua gần đây được tài trợ một phần bằng doanh thu từ việc bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Stretch (STRC) của công ty, chiếm tới 15.000 bitcoin trong hai tuần qua. Tuy nhiên, do giá STRC không đạt 100 USD trong tuần này, công ty hiện chưa thể sử dụng chương trình này.

Sự tích lũy chiến lược không chỉ phụ thuộc vào giá cả. Nó còn được thúc đẩy bởi nguồn vốn sẵn có.



