Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước 28/3, người từng giao dịch với tài khoản Techcombank và Vietcombank sau khẩn trương trình báo

22-03-2026 - 12:32 PM | Smart Money

Công an đề nghị những người từng giao dịch với các tài khoản Techcombank và Vietcombank này khẩn trương trình báo trước ngày 28/3 để phục vụ điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Công an TP. Huế điều tra vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra từ năm 2024 đến nay tại TP. Huế và một số địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Tuấn sử dụng tài khoản Facebook “Tuấn Toàn”, trong khi Phạm Huỳnh Thanh Trúc dùng các tài khoản “Phạm Diệp Anh” và “Phạm Thanh Trúc” để đăng bài cho vay tiền trên các hội nhóm mạng xã hội, với nội dung cam kết giải ngân nhanh.

(Ảnh minh hoạ)

Các bài đăng thường kèm số điện thoại 0889.009.882, liên kết với tài khoản Zalo tên “Phú” để người có nhu cầu vay liên hệ. Khi tiếp cận người vay, Tuấn hẹn gặp trực tiếp, kiểm tra căn cước công dân và yêu cầu quay video xác nhận việc vay tiền.

Sau đó, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Huỳnh Thanh Trúc để giải ngân và thu tiền lãi, tiền góp hằng ngày, gồm:

- Tài khoản Techcombank số 19037045773017

- Tài khoản Vietcombank số 9889009882

Cơ quan điều tra cho biết, với phương thức trên, các đối tượng đã cho nhiều người vay nhằm thu lợi bất chính.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi của người dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những người từng vay tiền của các bị can sớm liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan trước ngày 28/3.

Người dân có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế tại địa chỉ 2 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP. Huế hoặc liên hệ Điều tra viên Cao Thắng qua số điện thoại 0905.966.340.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên

Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên