Ví điện tử, app công nghệ hoàn tiền xăng cho người tiêu dùng, tài xế

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh, nhiều nền tảng số đã triển khai các chương trình hỗ trợ nhằm chia sẻ chi phí với người tiêu dùng và tài xế.

Cụ thể, Shopee cùng với ví điện tử ShopeePay triển khai chương trình "Mua xăng hoàn 20.000 xu" từ ngày 17-3 đến 28-3.

Theo đó, người dùng mua xăng, dầu với hóa đơn từ 20.000 đồng trở lên và thanh toán qua ShopeePay tại các trạm xăng hợp lệ sẽ được hoàn 20.000 đồng dưới dạng Shopee Xu vào tài khoản, tối đa 1 lần/người/ngày.

Trước đó, ShopeeFood triển khai chương trình "Hỗ trợ phí xăng theo ngày" cho tài xế trên toàn quốc. Mức hỗ trợ dao động từ 20.000 - 40.000 đồng/ngày, tùy theo hiệu suất hoạt động.

Grab triển khai chương trình thưởng dành cho tài xế sử dụng xe xăng. Tài xế 4 bánh tại TPHCM và Hà Nội được thưởng 7% doanh thu/tuần, trong khi các địa phương khác là 5%.

Với tài xế 2 bánh, mức thưởng lần lượt là 135.000 đồng/tuần tại hai đô thị lớn và tối đa 104.000 đồng/tuần tại các tỉnh, thành khác. Chương trình áp dụng song song với các chính sách thưởng hiện hành, đồng thời doanh nghiệp cũng khuyến khích chuyển đổi sang xe điện để giảm chi phí nhiên liệu.

Tương tự, Be Group cho biết đã triển khai gói hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế trên toàn quốc, với mức tối đa lên tới 900.000 đồng/tháng tùy theo loại xe và mức độ hoạt động. Doanh nghiệp cũng cam kết duy trì ổn định giá cước trong bối cảnh thị trường nhiên liệu biến động mạnh.

Trước đó, ví điện tử MoMo tung chương trình ưu đãi khi người dùng truy cập tính năng tra cứu phạt nguội miễn phí trên ứng dụng, kiểm tra tình trạng phương tiện và nhận quà tặng tương đương giá trị 1 lít xăng.


Theo Lê Tỉnh

Người lao động

