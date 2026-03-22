Giá vàng rớt thảm 20 triệu đồng, không phải ai cũng buồn và lo lắng!

Sáng 22-3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99% được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm gần 12 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

So với vùng đỉnh xấp xỉ 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, giá vàng đang thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng. Nếu bán ra ngay, mức lỗ có thể lên tới 23 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua – bán tại các doanh nghiệp vẫn duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC đã giảm xấp xỉ 20 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 3 đến nay.

Theo ghi nhận, đà lao dốc nhanh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường thế giới. Giá vàng quốc tế giảm sâu và được dự báo còn biến động theo hướng đi xuống trong ngắn hạn, khiến nhiều nhà đầu tư "đu đỉnh" rơi vào trạng thái lo lắng.

Một nhà đầu tư tại TPHCM cho biết giá vàng thế giới đã giảm tới 158 USD/ounce trong phiên cuối tuần và mất khoảng 10% chỉ trong một tuần. Trong khi đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, khoảng 28 triệu đồng/lượng. Nếu khoảng cách này thu hẹp và áp lực bán gia tăng, giá vàng trong nước có thể tiếp tục điều chỉnh.

Không ít người mua vàng vào dịp Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) ở vùng giá 185-186 triệu đồng/lượng hiện đang chịu thua lỗ đáng kể nếu bán ra ở thời điểm này.

Tuy vậy, giá vàng giảm sâu không phải ai cũng buồn và lo lắng, những người đang vay vàng hoặc có nhu cầu mua vàng cưới hỏi lại đang thở phào nhẹ nhỏm. Anh Nguyễn Quốc Thanh (xã Long Hải, TPHCM) kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục giảm về vùng 120 - 130 triệu đồng/lượng để mua vào trả nợ.

Anh Thanh kể trước đây gia đình từng vay gần 10 lượng vàng lúc giá mới hơn 40 triệu đồng/lượng để đầu tư ghe tàu mưu sinh. Khi giá vàng tăng mạnh lên gần 190 triệu đồng/lượng, áp lực nợ khiến gia đình rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. "Có lúc cảm giác như ngồi trên đống lửa vì số nợ tăng quá nhanh" - anh nói.

Hiện nay, dù giá vàng vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm vay nhưng việc giảm mạnh gần đây giúp anh phần nào "dễ thở" hơn. "Tôi đang tính bán ghe tàu, gom tiền mua vàng trả dứt nợ rồi chuyển sang vay ngân hàng để giảm rủi ro. Giá vàng giảm giúp tôi nhẹ gánh hơn rất nhiều" - anh Thanh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Phương Hoài, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cũng đang cảm thấy phấn khởi khi giá vàng đi xuống, vì anh đang chuẩn bị kết hôn vào tháng 5 tới. Theo anh Hoài, việc giá vàng giảm giúp anh tiết kiệm được một khoản đáng kể trong chi phí mua sắm vàng cưới, đồng thời giảm áp lực cho cả hai bên gia đình trong việc chuẩn bị sính lễ.