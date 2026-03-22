'Phù phép' giám định thương tật để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng bảo hiểm

22-03-2026 - 21:10 PM | Smart Money

Cựu Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa Hòa Bình cũ đã cấu kết với một số người để nâng khống kết quả giám định thương tật cho người đàn ông ở Thanh Hóa lên 95% nhằm trục lợi 1,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Ngày 22/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố 4 bị can về tội 'Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm'.

Những người bị khởi tố gồm: Bạch Thị Hằng (SN 1969, trú phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, cựu Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa Hòa Bình); Đặng Thị Kim Xuân (SN 1965) và Phạm Thị Oanh (SN 1982), cùng trú phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; Đào Thị Thủy (SN 1990, trú xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Theo công an, Trần Đình Thủy (SN 1978, trú phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) đã móc nối với Phạm Thị Oanh, Đặng Thị Kim Xuân và Bạch Thị Hằng để nâng khống kết quả giám định thương tật cho Mã Văn Hợp (SN 1987, trú xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa) lên mức 95% tổn hại sức khỏe nhằm trục lợi bảo hiểm.

Sau đó, Mã Văn Hợp và Đào Thị Thủy lập hồ sơ thanh toán với các công ty bảo hiểm nhân thọ để chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Phúc

Tiền phong

