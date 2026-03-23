Tài khoản của nữ sinh 2010 nhận được 499.900.000 đồng: Công an Ninh Bình lập tức vào cuộc xác minh

23-03-2026 - 10:26 AM | Smart Money

Tài khoản của nữ sinh 2010 nhận được 499.900.000 đồng: Công an Ninh Bình lập tức vào cuộc xác minh

Công an xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình vừa qua đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhận lại gần 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Sáng ngày 21/3/2026, tại Trụ sở Công an xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình, anh Phùng Văn Hảo, sinh năm 1982, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh đã nhận lại đầy đủ số tiền 499.900.000 đồng mà anh đã sơ ý chuyển khoản nhầm vào tài khoản của cháu Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, sinh năm 2010, trú tại thôn Tân Phường, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, Công an xã Ninh Cường tiếp nhận trình báo của gia đình cháu Nguyễn Thị Trúc Quỳnh về việc tài khoản ngân hàng của cháu bất ngờ nhận số tiền gần 500 triệu đồng từ một số tài khoản lạ. Gia đình cháu không biết phương pháp, cách trả lại nên đến nhờ Cơ quan Công an xác minh và hoàn trả số tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ngay khi có yêu cầu hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân, Công an xã Ninh Cường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, với ngân hàng để thực hiện việc xác minh, hỗ trợ, trao trả tài sản cho người chuyển nhầm.

Kết quả, sau 1 thời gian ngắn, Công an xã Ninh Cường đã phối hợp xác minh được người chuyển khoản nhầm là anh Phùng Văn Hảo, đơn vị đã mời anh đến Cơ quan chức năng làm các thủ tục để nhận lại tiền của mình.

Nhận lại số tiền lớn chuyển khoản nhầm, anh Phùng Văn Hảo rất vui mừng, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực, khẩn trương của Công an xã Ninh Cường; cảm ơn gia đình cháu Nguyễn Thị Trúc Quỳnh đã trình báo và nhờ Công an xã liên lạc để trao trả lại số tiền chuyển khoản nhầm cho anh và gia đình.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình

Linh San

An ninh tiền tệ

Trước 28/3, người từng giao dịch với tài khoản Techcombank và Vietcombank sau khẩn trương trình báo

Trước 28/3, người từng giao dịch với tài khoản Techcombank và Vietcombank sau khẩn trương trình báo Nổi bật

Giá vàng rớt thảm 20 triệu đồng, không phải ai cũng buồn và lo lắng!

Giá vàng rớt thảm 20 triệu đồng, không phải ai cũng buồn và lo lắng! Nổi bật

Cùng mua vàng, có người mua xong là “nhẹ đầu”, có người lại băn khoăn mất ngủ: Vì sao?

Cùng mua vàng, có người mua xong là “nhẹ đầu”, có người lại băn khoăn mất ngủ: Vì sao?

09:06 , 23/03/2026
'Phù phép' giám định thương tật để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng bảo hiểm

'Phù phép' giám định thương tật để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng bảo hiểm

21:10 , 22/03/2026
Khách hàng BIDV chú ý: Không cung cấp tài khoản, giấy tờ nhà, đất, xe,...trong trường hợp sau

Khách hàng BIDV chú ý: Không cung cấp tài khoản, giấy tờ nhà, đất, xe,...trong trường hợp sau

20:11 , 22/03/2026
Lãi suất tăng, người mua nhà chú trọng bài toán quản trị rủi ro

Lãi suất tăng, người mua nhà chú trọng bài toán quản trị rủi ro

12:21 , 22/03/2026

