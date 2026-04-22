BIDV ra mắt hệ sinh thái số toàn diện thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng

Đây là một dấu ấn khẳng định vị thế tiên phong của BIDV trong việc cung cấp hạ tầng tài chính số, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ.

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại hội thảo ngày 21/4

Hội thảo có sự tham gia của ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, cùng hơn 150 lãnh đạo cấp cao đến từ các hiệp hội, doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia và các công ty fintech, sàn thương mại điện tử quốc tế.

Doanh nghiệp cần làm gì trong điều kiện biến động bất định?

Tại hội thảo, các lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành đã phác thảo một bức tranh kinh tế thế giới đầy thách thức. Từ cú sốc giá năng lượng, sự đứt gãy của các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz,... đẩy chi phí logistics và lạm phát tăng cao trên toàn cầu. Trật tự thương mại đang chuyển dịch mạnh mẽ, đặt các doanh nghiệp trước những bài toán sống còn về chi phí vận hành, quản trị dòng tiền và an ninh chuỗi cung ứng. Vấn đề của năm 2026 không còn là chờ đợi sự ổn định quay trở lại, mà là doanh nghiệp phải nâng cao năng lực thích ứng trong sự bất định.

Ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định: “Địa chính trị giờ đây là một biến số nội sinh chi phối sâu sắc cấu trúc kinh tế. Doanh nghiệp Việt cần dứt khoát từ bỏ tư duy coi đây là những cuộc khủng hoảng tạm thời, mà phải chủ động tái cấu trúc chiến lược phát triển theo hướng nâng cao khả năng chống chịu và tận dụng cơ hội dài hạn thông qua chuyển đổi số”.

Đại diện các chuyên gia, lãnh đạo ngân hàng trao đổi tại hội thảo

Ông Vũ Tú Thành - Giám đốc Điều hành phụ trách khu vực ASEAN kiêm Trưởng Đại diện Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN - đã chia sẻ về xu hướng hệ sinh thái số trên toàn cầu, vai trò của số hóa trong bối cảnh biến động thương mại và bài học từ các hệ sinh thái số của các doanh nghiệp hàng đầu tại Hoa Kỳ như: JP Morgan Chase, Stripe, Amazon & AWS để từ đó rút ra được các tiêu chí mà doanh nghiệp cần xem xét khi lựa chọn hệ sinh thái số.

Phiên thảo luận với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, cơ quan hoạch định chính sách và đại diện lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã trở thành tâm điểm của hội thảo với nhiều quan điểm đa chiều, kinh nghiệm và giải pháp đa dạng, hữu ích đến từ thực tiễn. Theo các diễn giả, sự chuyển dịch tất yếu từ chuỗi cung ứng truyền thống sang chuỗi cung ứng số được coi là chìa khóa để doanh nghiệp kiểm soát dòng hàng và dòng tiền theo thời gian thực. Đồng thời, việc ứng dụng dữ liệu và số hóa không chỉ là công cụ hỗ trợ mà là tư duy quản trị mới giúp doanh nghiệp thích nghi linh hoạt. Trong đó, một hạ tầng tài chính số với hệ thống ngân hàng làm trung tâm kết nối với mọi điểm cầu trong nền kinh tế, tạo ra một hệ sinh thái số khép kín, là điểm tựa tài chính giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu với chi phí tối ưu nhất.

Hệ sinh thái số BIDV - hệ điều hành cho “cỗ máy tăng trưởng” của nền kinh tế

Để góp phần giải quyết những bài toán cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới, tại sự kiện, BIDV đã ra mắt Hệ sinh thái số toàn diện cho doanh nghiệp với 3 trụ cột chiến lược: Platform hóa, Hệ sinh thái mở và Cá thể hóa dữ liệu. Thông qua đó, BIDV kỳ vọng sẽ hóa giải ba nan đề lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay: Tốc độ - Dữ liệu - Khả năng kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực.

Hệ sinh thái số của BIDV bao gồm các nền tảng đột phá: BIDV eKYC - Cánh cửa bước vào không gian số của doanh nghiệp, BIDV Direct - Trung tâm điều hành tài chính của doanh nghiệp, nơi mọi hoạt động tài chính của doanh nghiệp được triển khai trên không gian số; BIDV SCF - Nền tảng kết nối doanh nghiệp - nhà cung cấp - nhà phân phối để tối ưu hiệu quả dòng tiền trong chuỗi cung ứng; BIDV TradeFlat - Nền tảng số hóa thương mại quốc tế, kết nối ngân hàng - hải quan - logistics - bảo hiểm, cung cấp toàn bộ dịch vụ trong hành trình của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu; và BIDV Open API - Hệ thống tài chính nhúng, đưa ngân hàng vào hệ thống quản trị tài chính của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo ngày 21/4, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - khẳng định: Mục tiêu của BIDV là trở thành nền tảng tài chính số tốt nhất.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - khẳng định: “Mục tiêu của BIDV không chỉ dừng lại ở việc làm ngân hàng số tốt, mà là trở thành nền tảng tài chính số tốt nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam. Nếu doanh nghiệp là “cỗ máy tăng trưởng”, thì hệ sinh thái số của BIDV chính là hệ điều hành của cỗ máy đó”. BIDV cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ lõi và mở rộng hệ sinh thái Fintech, Bigtech để luôn sát cánh cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai bền vững trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam - đánh giá cao giá trị mà Hội thảo “BIDV Leadership Summit 2026” mang lại và vai trò của Hệ sinh thái số của BIDV đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Những thành tựu công nghệ của BIDV minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược khi xác định “khách hàng là trung tâm” của mọi hoạt động và lấy công nghệ làm động lực bứt phá của BIDV, mang lại những lợi ích thiết thực cho nền kinh tế, góp phần thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế số của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.