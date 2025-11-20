Biên bản họp Fed được công bố: Đa số quan chức ngân hàng trung ương phản đối cắt giảm lãi suất vào tháng 12

Biên bản cuộc họp được công bố chiều ngày 19/11 (giờ Mỹ), 3 tuần sau khi diễn ra, cho thấy sự bất đồng sâu sắc trong nội bộ Fed, mức độ chia rẽ chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Tại cuộc họp tháng 10, Fed đã biểu quyết với tỷ lệ 10-2 để hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi lãi suất về mức 3,75%-4%. Tuy nhiên, biên bản cho thấy nhiều quan chức, có thể là các Chủ tịch Fed khu vực không có quyền biểu quyết, phản đối việc hạ lãi suất lần này. Đáng chú ý, ngay cả một số người đã ủng hộ đợt giảm lãi suất vừa qua cũng bày tỏ quan điểm rằng họ sẽ không phản đối nếu Fed giữ nguyên lãi suất. Điều này cho thấy sự phân hóa ngày càng lớn trong quan điểm điều hành chính sách tiền tệ.

Theo nội dung biên bản, “nhiều” quan chức cho rằng việc cắt giảm thêm trong tháng 12 là không cần thiết, vượt trội so với “một số” người cho rằng một đợt giảm nữa “có thể là phù hợp”. Mặc dù vậy, phần lớn thành viên vẫn cho rằng việc tiếp tục hạ lãi suất là điều cần thiết trong tương lai gần.

Sự chia rẽ trong nội bộ Fed càng trở nên phức tạp bởi đợt đóng cửa chính phủ vừa qua, khiến các dữ liệu quan trọng như tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không được công bố đúng thời hạn. Điều này khiến các quan điểm bất đồng càng khó dung hòa. Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, Thomas Barkin chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Khi không có dữ liệu mới để thúc đẩy sự đồng thuận, thì việc bất đồng là điều dễ hiểu.”

Trước đây, các nhà đầu tư gần như chắc chắn rằng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong kỳ họp ngày 9-10/12, nhưng niềm tin này đã lung lay. Tỷ lệ kỳ vọng cắt giảm lãi suất trên thị trường, theo dữ liệu từ CME Group, đã rơi xuống chỉ còn 33% sau khi Bộ Lao động Mỹ xác nhận sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng 10 trước cuộc họp Fed.

Ngoài ra, hai quan chức Fed đã bỏ phiếu phản đối quyết định tháng 10, nhưng vì những lý do trái ngược. Thống đốc Stephen Miran muốn giảm mạnh hơn, với mức 0,5 điểm phần trăm, trong khi Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid lại phản đối việc cắt giảm hoàn toàn.

Điều này cho thấy dù Fed hành động theo hướng nào trong tháng 12, cuộc họp cũng sẽ có ít nhất 3 phiếu bất đồng, bao gồm 3 Thống đốc được bổ nhiệm bởi Tổng thống Trump có khả năng phản đối việc giữ nguyên lãi suất, trong khi ít nhất 3 Chủ tịch Fed khu vực sẽ phản đối nới lỏng chính sách.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đang phải đối mặt với bài toán vô cùng nan giải là làm thế nào để hàn gắn các mảnh ghép chính sách rạn nứt.

“Trừ khi có một phép màu và dữ liệu rõ ràng theo một hướng, ông ấy nay phải chọn ‘chén thuốc đắng’,” nhà phân tích Krishna Guha của Evercore ISI nhận định.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp tháng 10, ông Powell khẳng định rằng việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 “không phải là điều chắc chắn, còn xa mới đến mức đó”. Ông cũng tiết lộ rằng có một “làn sóng ngày càng lớn” trong Fed đang nghiêng về việc chờ đợi thêm.

Mâu thuẫn chủ yếu tập trung quanh thị trường lao động. Một phe trong Fed cho rằng nhu cầu kinh tế đang yếu đi và sẽ kéo theo việc sa thải nhân sự, từ đó dẫn đến nguy cơ suy thoái. Những người này không quá lo ngại về lạm phát, vì cho rằng khi kinh tế giảm tốc, doanh nghiệp sẽ không thể tăng giá thêm.

Phe còn lại tin rằng nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng ổn định và lạm phát có thể kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh tác động từ các chính sách thuế nhập khẩu mới. Họ lo ngại rằng các doanh nghiệp, được “tiếp lửa” bởi khả năng chuyển chi phí thành giá bán trong giai đoạn sau đại dịch, sẽ tiếp tục giữ mức tăng giá cao và khiến lạm phát dai dẳng quanh mức 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Trong khi đó, phe này ngày càng mở rộng, bao gồm Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid, 3 Chủ tịch Fed khu vực khác có quyền biểu quyết trong năm nay và Thống đốc Michael Barr.