Biên đội 10 máy bay trực thăng vừa bay qua bầu trời Hà Nội: 2.190 mã lực, tốc độ 250km/h, trần bay 6.000m

Sáng 21/8, biên đội máy bay Mi-17, máy bay L-39NG, máy bay vận tải CASA C-295 đã bay tập luyện trên bầu trời Thủ đô Hà Nội để phục vụ trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo Quân đội nhân dân đưa tin.

Đáng chú ý, đội hình 10 chiếc máy bay trực thăng bay tập luyện diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, Hà Nội có máy bay Mi-17 và các dòng Mi-171 và Mi-172, góp phần tạo nên màn bay biểu diễn trên không hoành tráng và ấn tượng.

Biên đội máy bay tập luyện trên bầu trời Quảng trường Ba Đình sáng 21/8.

Trực thăng Mi-17 được đánh giá là một trong những dòng trực thăng vận tải – chiến đấu đa năng, hiện đang phục vụ trong biên chế của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Theo Dân Trí, Mi-17 có kíp lái 3 người, chiều dài thân máy bay 18,465m, đường kính cánh quạt 21,25m, cao 4,76m. Trọng lượng rỗng đạt 7.489kg, có tải 11.100kg và tối đa khi cất cánh là 13.000kg. Máy bay được trang bị 2 động cơ Klimov TV3-117VM, công suất 1.633kW (tương đương 2.190 mã lực) mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 250km/h, tầm bay chuyển sân 960km và trần bay tới 6.000m.

Đội hình 10 chiếc trực thăng đã bay tập luyện diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình.

Với khả năng chở 30 người hoặc mang theo 1.500kg vũ khí dưới 6 giá treo, Mi-17 đủ sức thực hiện nhiều nhiệm vụ từ vận tải quân sự cho đến yểm trợ hỏa lực, với vũ khí gồm bom, rocket, súng máy gắn ngoài và tên lửa chống tăng.

Mi-17 được nâng cấp động cơ có công suất lớn hơn, cùng khung máy bay được gia cường để tăng tải trọng. Điểm dễ nhận thấy là Mi-17 bổ sung thêm 2 lưới lọc trước cửa hút không khí của động cơ, đồng thời cánh quạt đuôi bố trí bên trái thay vì bên phải, giúp tăng khả năng ổn định khi bay.

Người dân khắp các tuyến phố Hà Nội hò reo đón chào biên đội trực thăng.

Ảnh: Như Hoàn

Hiện nay, Không quân Việt Nam ngoài phiên bản gốc Mi-17 còn sử dụng hai biến thể khác là Mi-171 và Mi-172, đều có mặt trong biên đội bay chào mừng Lễ kỷ niệm 2/9 . Trong đó, Mi-171 được biết đến nhiều nhất khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, với màu sơn đặc trưng vàng – xanh nước biển, tờ Lao Động cho hay.

Đài Hà Nội cho biết thêm, Mi-17 được đánh giá cao nhờ thiết kế ổn định, khả năng chuyên chở tốt và tính đa nhiệm. Trong lĩnh vực quân sự, trực thăng này được sử dụng cho vận tải, đổ bộ đường không, hỗ trợ chiến đấu. Ở lĩnh vực dân sự, Mi-17 tham gia nhiều hoạt động như dịch vụ dầu khí ngoài khơi, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển y tế khẩn cấp, tìm kiếm người mất tích, cũng như các chuyến bay du lịch.