Biến đổi khí hậu làm thay đổi xu hướng chọn nơi an cư

Nhà phố là loại hình có chịu ảnh hưởng trực tiếp từ địa hình và hệ thống hạ tầng đô thị khu vực. Giá trị ngôi nhà đối diện với tỉ lệ tăng chậm nếu nằm trong vùng ngập hay giao thông ách tắc. Vì vậy, giờ đây bài toán mua nhà ở đâu để sở hữu tài sản giá trị gia tăng bền vững, đón cơ hội tốt càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Ngập nước ảnh hưởng lớn đến giá trị bất động sản

Chỉ tính từ đầu năm 2025, thành phố đã có 75 ngày triều cường vượt báo động 1. Đỉnh triều cao kỷ lục ghi nhận đầu tháng 11, với mực nước lên tới 1,82m tại trạm Bình Triệu, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư rơi vào cảnh chìm sâu trong nước. Những vùng trũng ven sông trở thành "điểm nóng", còn người dân thì sống trong nỗi lo thường trực mỗi khi trời mưa hoặc triều lên.

Những thiệt hại mà "bà Thuỷ" âm thầm tích tụ khiến chủ nhà rất lo lắng khi nhà cửa xuống cấp nhanh, chi phí bảo trì tăng cao, sinh hoạt đảo lộn. Hệ quả lớn nhất là hình thành nhóm "tài sản mắc kẹt", là những bất động sản nằm trong khu vực rủi ro ngập nhiều, thanh khoản và giá trị giảm sức hấp dẫn.

Khi tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng như vậy, dòng vốn lập tức tìm đến những vùng an toàn hơn, nơi có nền đất cao, quy hoạch mới, hệ thống thoát nước bài bản, hạ tầng giao thông thuận tiện. Đây được xem là "vùng an toàn mới" giữa bối cảnh khí hậu biến đổi và hạ tầng nội đô đã quá tải.

Mua nhà khu vực nào để thoát ngập

Theo các chuyên gia quy hoạch, địa hình TP. Hồ Chí Minh thoải dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông, thấp nhất là khu vực tiếp giáp sông Đồng Nai và sông Sài Gòn trước khi đổ ra biển.

Về bài toán phát triển đô thị dưới tác động từ biến đổi khí hậu thì giờ đây, những khu vực cao ráo thoát nước tự nhiên tốt được chọn làm nơi phát triển các đô thị mới. Có thể thấy sau thời gian tập trung phá triển khu Nam thì những năm gần đây khu Đông nhận được rót nguồn vốn dồi dào.

Sự kiện sáp nhập tỉnh là cơ hội cho TP.HCM có nhiều quỹ đất tốt hơn phục vụ cho mục tiêu phát triển đô thị. Trong đó, khu vực TP Dĩ An cũ được đánh giá cao. Hiện tại, khu vực quanh Làng Đại học đã nhận được hàng loạt dự án lớn tề tựu về. Ngoài địa thế cao ráo, hạ tầng khu vực này kết nối liên vùng và kết nối với trung tâm TP.HCM cũng đã liên tục được nâng cấp, tạo thêm lợi thế định cư lâu dài.

Nhà phố Bcons Uni Valley đã xây xong, ký hợp đồng mua bán ngay, với 10% giá trị

Xu hướng dịch chuyển an cư không chỉ đến từ yếu tố thiên nhiên mà còn nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường. Sau điều chỉnh địa giới hành chính, khu vực Làng Đại học đang nổi lên như điểm đến sáng giá. Báo cáo quý III/2025 của Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm bất động sản Bình Dương cũ tăng 165% so với đầu năm, dẫn đầu toàn miền Nam. Đây là minh chứng cho xu hướng ly tâm, nhà đầu tư đang tìm đến những đô thị cao ráo, quy hoạch chuẩn, hạ tầng hoàn chỉnh và khả năng phát triển bền vững như khu nhà phố compound Bcons Uni Valley.

Bcons Uni Valley – điểm đến lý tưởng giữa bài toán chống ngập

Trong khi đau đầu tìm những giải pháp chống ngập bền vững thì những dự án liền thổ nằm ở vùng đất cao, hạ tầng đồng bộ luôn được ưu tiên. Bcons Uni Valley trở thành lựa chọn nổi bật nhờ hội tụ hầu hết các yếu tố mà thị trường đang tìm kiếm.

Tọa lạc trên trục Thống Nhất (phường Đông Hòa), ngay cửa ngõ giao thương phía Đông TP.HCM, liền kề Làng Đại học, dự án thừa hưởng lợi thế tự nhiên "không lo ngập", điều mà rất ít khu vực trong bán kính giáp ranh TP.HCM có được. Đây là vùng đất cao, thoát nước tốt, dân cư tri thức và môi trường sống xanh, phù hợp cho cả an cư và đầu tư dài hạn.

Bcons Uni Valley nằm trong khu vực đang được TP.HCM đẩy mạnh phát triển đô thị

Bcons Uni Valley được quy hoạch chỉ 152 căn nhà phố 4 tầng, một quỹ sản phẩm giới hạn giữa nguồn cung nhà phố khan hiếm. Mỗi căn có diện tích xây dựng hơn 200m², mức giá từ 7,7 tỷ tạo nên lợi thế cạnh tranh đáng kể so với mặt bằng giá hiện nay. Sau thời gian chào bán, đến thời điểm cuối tháng 11/2025 này, giỏ hàng chỉ còn 16 sản phẩm.

Không chỉ nằm ở vùng an toàn tự nhiên, dự án còn hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của khu vực phường Đông Hòa sau sáp nhập. Hạ tầng, dân số, dịch vụ đều tăng tốc, giúp giá trị bất động sản có biên độ tăng giá tốt và thanh khoản ổn định. Điều này giải thích vì sao trong bối cảnh biến đổi khí hậu, những sản phẩm liền thổ ở khu vực cao ráo như Bcons Uni Valley luôn có sức hút đặc biệt.

Khi ngập nước trở thành vấn đề mang tính chu kỳ và ngày càng khó kiểm soát, người mua nhà buộc phải nâng cấp tiêu chí lựa chọn, không chỉ nhìn vào vị trí mà còn xem xét nền đất, quy hoạch và khả năng chống chịu rủi ro môi trường.

Với ưu thế không ngập nước, sở hữu vị trí chiến lược, pháp lý rõ ràng và tiềm năng tăng giá tốt, Bcons Uni Valley lời giải tối ưu cho những ai đang tìm kiếm một tổ ấm bền vững và một tài sản không lo "mắc kẹt" trong tương lai.

