Biến động mạnh nhưng USD vẫn có tuần tăng tốt nhất 2 tháng, vàng trồi sụt với biên độ rất lớn

Trong phiên thứ Sáu, USD hạ nhiệt khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đưa ra lập trường ôn hòa vừa phải, nói rằng do các điều kiện tín dụng đã thắt chặt như thế nào, ngân hàng trung ương Mỹ có thể không cần tăng lãi suất quá mạnh mẽ. Bên cạnh đó, việc tạm dừng các cuộc đàm phán về tăng trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la của chính phủ Mỹ cũng gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Trong gần suốt tuần, thị trường đón nhận những thông tin cho thấy chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed vẫn chưa đến hồi kết.

Trước hết là một loạt các dữ liệu kinh tế tích cực hơn mức mong đợi của Mỹ. Theo đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua thấp hơn dự kiến, là 242.000 đơn (dự kiến là 254.000 đơn); chỉ số sản xuất do Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia báo cáo trong tháng Năm giảm nhẹ hơn dự kiến (-10,4, so với dự báo là -31,3 và so với con số -31,3 của tháng Tư).

Cũng có thêm một số quan chức Fed lên tiếng phản đối việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng tới với lý do lạm phát duy trì ở mức cao liên tục. Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan hôm thứ Năm cho biết bà lo ngại rằng lạm phát "quá cao" không hạ nhiệt đủ nhanh để cho phép Fed tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất vào tháng Sáu.

Tuy nhiên, chính ông Powell đã gây bất ngờ cho thị trường.

Phát biểu tại một hội nghị của ngân hàng trung ương ở Washington, ông Powell nói rằng các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn có nghĩa là "lãi suất chính sách của chúng tôi có thể không cần phải tăng nhiều như lẽ ra phải tăng để đạt được các mục tiêu của chúng tôi".

Người đứng đầu Fed nhắc lại rằng ngân hàng trung ương hiện sẽ đưa ra quyết định "theo từng cuộc họp", nhưng cũng nói rõ rằng sau một năm tăng lãi suất mạnh mẽ, các quan chức có đủ khả năng để đưa ra "những đánh giá cẩn thận" về tác động của việc tăng lãi suất đối với triển vọng kinh tế.

Erik Bregar, giám đốc, quản lý rủi ro ngoại hối và kim loại quý, thuộc Silver Gold Bull ở Toronto, cho biết: “Powell không quá ôn hòa, nhưng ông ấy chắc chắn không phải là người chỉ chăm chắm vào việc thắt chặt”. "Vì vậy, bạn đang thấy thị trường trái phiếu xem xét lại những vụ đặt cược theo hướng lãi suất tăng. Điều tương tự cũng xảy ra với thị trường tiền tệ. Điều này làm chệch đà tăng của đồng đô la vào cuối tuần."

Sau những bình luận của ông Powell, thị trường hôm thứ Sáu đã định giá chỉ khoảng 16% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 6. Tỷ lệ này giảm mạnh so với gần 40% trước khi chủ tịch Fed phát biểu.

Chỉ số Dollar index (DXY) – so sánh USD với rổ 6 đồng tiền đối tác chủ chốt - kết thúc phiên cuối tuần giảm 0,4% xuống 103,08, sau khi đạt mức cao nhất 7 tuần ở phiên liền trước. Tính chung cả tuần, DXY tăng 0,6%.

Đồng euro phiên này tăng 0,3% lên 1,0806 USD, ghi nhận mức giảm hàng tuần là 0,8%.

Trong nước, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD trong tuần qua tăng từ 23.640 đồng hôm 13/5 lên 23.680 đồng hôm 20/5.

Ông Bregar của công ty Silver Gold Bull cho biết: "Những gì chúng ta đang thấy ở đây là vị thế bình quân (position-squaring). Có thể nói rằng mọi người đang kỳ vọng Powell là người có quan điểm ủng hộ thắt chặt. Chúng ta đã không hiểu được điều đó". "Đồng USD đang có động lực tăng, nhưng không phải tăng như súng nổ."

Đồng đô la giảm 0,7% so với đồng yên trong phiên cuối tuần, xuống 137,76 JPY, sau khi tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, là 138,745 JPY, trong phiên trước đó. Tính chung cả tuần, USD vẫn tăng 1,7% so với yên Nhật, là mức tưng lớn nhất kể từ giữa tháng Hai.

Đồng thời, các cuộc đàm phán giữa các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ và chính quyền của Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden về việc dỡ bỏ trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD của chính phủ liên bang đã bị tạm dừng, nhà đàm phán chính của Đảng Cộng hòa cho biết, trong

"Cho đến khi mọi người sẵn sàng cho những cuộc đàm phán khó khăn với mục tiêu nỗ lực để cùng nhau tiến về phía trước và làm điều đúng đắn, chúng tôi sẽ không ngồi đây và nói chuyện", Hạ nghị sĩ Garret Graves, nhà đàm phán chính của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy được chỉ định trong các cuộc đàm phán, nói với các phóng viên khi ông rời khỏi cuộc đàm phán vào thứ Sáu.

Những thông tin này đã làm suy yếu đồng USD.

"Điều này dội một gáo nước lạnh vào tiến trình rõ ràng được ghi nhận là tích cực chỉ trước đó một ngày, khi Chủ tịch McCarthy nghĩ rằng một dự luật có thể được đưa ra Hạ viện trong tuần tới," Action Economics viết trên blog.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12, là 7,0752 CNH, do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những dữ liệu yếu kém từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, đồng đô la kết thúc phiên quay đầu giảm 0,3% xuống 6,9539 CNH.

Giá vàng tuần này biến động mạnh, diễn biến ngược chiều với USD.

Trong phiên thứ Sáu (19/5), giá vàng thế giới bật tăng 1%, lấy lại một phần đã mất trong những phiên đầu tuần khi thị trường dấy lên những lo ngại mới về sự ổn định của ngành ngân hàng khu vực của Mỹ, trong khi các nhà giao dịch giảm đặt cược cho một đợt tăng lãi suất khác sau nhận xét của Chủ tịch Fed.

Vàng giao ngay kết thúc phiên tăng 1,2% lên 1.981,79 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 6 tăng 1,1% lên 1.981,60 USD.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng giảm mạnh nhất kể từ tháng Hai, mất khoảng 1,5%, sau một loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ.

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập ở New York, cho biết: "Vàng tăng giá nhờ bà Yellen hơn là do thái độ thận trọng của ông Powell, người vẫn cho rằng tháng 6 sẽ là một cuộc họp 'bỏ qua việc điều chỉnh' trừ khi dữ liệu trong vài tuần tới đặc biệt rắc rối".

Cổ phiếu của các ngân hàng khu vực của Mỹ đã giảm sau khi CNN đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói với các giám đốc điều hành ngân hàng rằng có thể cần phải sáp nhập thêm nữa sau một loạt ngân hàng gặp sự cố.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết vẫn chưa rõ liệu Mỹ có cần tăng lãi suất của thêm hay không, khi các quan chức ngân hàng trung ương cân bằng sự không chắc chắn về tác động của các lần tăng trước đây đối với chi phí đi vay.

Tham khảo: Refinitiv