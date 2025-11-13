'Biến mất' cổ phiếu nghìn tỷ trên thị trường

Nhóm VN30 ghi nhận 15 mã giảm giá, STB, HPG, FPT, VHM lần lượt là những cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất. Chỉ số đại diện rổ VN30 giảm hơn 8 điểm. Trong khi đó, ở nhóm bluechips , DGC bất ngờ tăng trần.

Thị trường không còn cổ phiếu nào đạt thanh khoản nghìn tỷ.

Thị trường tương đối phân hoá, ở các nhóm có sức ảnh hưởng như ngân hàng, chứng khoán , bất động sản. Trong khi đó, dòng tiền luân chuyển sang một số nhóm ngành, như phân bón, hóa chất, cảng biển, dầu khí… Như nhóm dầu khí, PVD tăng trần. Sắc xanh ghi nhận đồng loạt với PLX, PVS, PET, GAS, BSR…

Hôm nay, Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). VPBankS phát hành thành công 375 triệu cổ phiếu với mức giá 33.900 đồng/cp, qua đó nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng.

Sau khi công ty chứng khoán này IPO , bảng xếp hạng vốn chủ sở hữu toàn ngành có sự thay đổi. Vốn hóa VPBankS đứng top 2 toàn ngành, đạt gần 33.000 tỷ đồng, xếp sau TCBS - quy mô hơn 40.000 tỷ đồng. TCBS cũng vừa IPO, cổ phiếu TCX chính thức niêm yết trên HoSE tháng 10 vừa qua, nhưng diễn biến không mấy tích cực.

TCX giảm 8,5% kể từ thời điểm chào sàn ngày 21/10. Phiên 13/11, cổ phiếu giảm gần 1% xuống 42.800 đồng - mức thấp nhất kể từ thời điểm niêm yết. Ngành chứng khoán dự kiến tiếp tục đón “tân binh” VPBankS, sẽ niêm yết trên HoSE ngay tháng 12.

Kết phiên giao dịch 13/11, VN-Index giảm 0,42 điểm (0,03%) xuống 1.631,44 điểm. HNX-Index tăng 1,5 điểm (0,57%) lên 266,29 điểm. UPCoM-Index tăng 1,01 điểm (0,85%) lên 120,04 điểm.

Thanh khoản tương đương phiên trước, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 21.171 tỷ đồng. Toàn sàn không có cổ phiếu nào thanh khoản nghìn tỷ. Mã sôi động nhất là SHB chỉ giao dịch gần 920 tỷ đồng.