Biết đã bị lừa 350 triệu, cụ bà 70 tuổi chuyển khoản tiếp 11 tỷ đồng rồi báo cảnh sát và được khen nhanh trí

Một phụ nữ 70 tuổi ở Thái Lan ban đầu mất hơn 410.000 baht (khoảng 330 triệu đồng) sau khi bị lừa trong một vụ lừa đảo qua tổng đài giả mạo. Nhưng trong một bước ngoặt bất ngờ, bà lại kiếm được lợi nhuận lớn khi vụ việc khép lại vì chính kẻ lừa đảo đã xúi bà mua vàng đúng thời điểm giá vàng toàn cầu bắt đầu tăng mạnh hồi tháng 9, sau khi tài khoản ngân hàng của bà bị phong tỏa.

Theo Ch7HD News, kẻ lừa đảo giả danh cảnh sát gọi điện nói rằng tài khoản ngân hàng của bà liên quan đến một vụ rửa tiền. Lo sợ rắc rối pháp lý, bà đã chuyển hơn 410.000 baht (khoảng 330 triệu đồng) vào một tài khoản ở Hồng Kông (Trung Quốc) theo hướng dẫn.

Sau đó, ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và phong tỏa tài khoản của bà, nên kẻ lừa đảo tiếp tục dụ bà dùng toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại để mua vàng thỏi. Nạn nhân chuyển khoản toàn bộ 14 triệu baht (khoảng 11 tỷ đồng) để mua vàng, đây toàn bộ là tiền tiết kiệm của bà.

Biết đã có điều không ổn nhưng vì bà cũng có ý định mua vàng nên đã làm theo yêu cầu của lừa đảo chuyển tiền mua vàng. Đáng chú ý, bà cũng ngay lập tức đến trình báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó đánh giá cao sự nhanh trí của bà và lên kế hoạch giăng bẫy để bắt giữ kẻ lừa đảo.

Cụ thể, kẻ lừa đảo yêu cầu cụ bà bỏ vàng vào trong lon sữa bột và mang đến điểm hẹn để giao. Ngày 18/10, bà đến điểm hẹn theo hướng dẫn. Các cảnh sát mặc thường phục đã chờ sẵn quanh khu vực. Camera giám sát ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Một số cảnh sát cải trang thành tài xế giao hàng và xe ôm ngồi gần nạn nhân. Khi một người đàn ông xuất hiện tiếp cận bà, các cảnh sát lập tức xông ra khống chế và bắt giữ. Hộ chiếu cho thấy hắn nhập cảnh Thái Lan tháng 12/2024 theo diện miễn thị thực du lịch, được phép lưu trú đến tháng 1/2025, nhưng vẫn ở lại trái phép cho đến tháng 10/2025.

Theo cảnh sát, vai trò của hắn là thu nhận tài sản từ các nạn nhân rồi bàn giao lại cho các thành viên khác trong đường dây. Sau khi vụ án được làm rõ, cụ bà đã bán toàn bộ số vàng tích trữ trong vài tuần, thu về 16,7 triệu baht (khoảng 13 tỷ đồng).

Khi đó, giá vàng toàn cầu đã tăng khoảng 15% chỉ trong vài tuần, do giới đầu tư tổ chức đổ tiền vào kim loại quý như vàng và bạc. Theo đó, chỉ tính toán sơ bộ cũng thấy giá trị lượng vàng bà nắm giữ tăng đều trong suốt thời gian mua, đúng lúc giá vàng “leo dốc” mạnh.

Sau khi vụ việc kết thúc, bà bán toàn bộ số vàng, thu về 16,7 triệu baht. So với vốn ban đầu 14 triệu baht, bà lãi 2,7 triệu baht (khoảng 2 tỷ đồng), trừ đi 410.000 baht đã mất lúc đầu, bà vẫn lãi ròng khoảng 2,3 triệu baht (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Đáng chú ý, thời điểm bà bán vàng được cho là rất gần mức đỉnh lịch sử. Sau đó, giá vàng đã giảm hơn 6%.