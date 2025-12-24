“Biệt thự giữa tầng mây” – chuẩn sống mới của giới tinh hoa Hà thành

Tư duy sống mới của tầng lớp tinh hoa

Trong tâm thức người Hà Nội, bất động sản thấp tầng nội đô (biệt thự, nhà phố) là thước đo của vị thế xã hội: quỹ đất trung tâm khan hiếm, tâm lý coi trọng quyền sở hữu bền vững, khả năng truyền đời và cảm giác an cư lâu dài mà loại hình này mang lại. Tuy nhiên, đô thị hóa bùng nổ khiến mô hình nhà ở trên bộc lộ nhiều giới hạn: mảng xanh bị thu hẹp, an ninh không đảm bảo, ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khiến nhiều khu phố trung tâm đắt đỏ để sở hữu nhưng không trọn vẹn cho an cư.

Báo cáo "Tâm lý người tiêu dùng bất động sản và những xu hướng mới" của Batdongsan.com.vn năm 2025 cho thấy, các yếu tố về tiện ích và môi trường là những tiêu chí hàng đầu trong lựa chọn không gian sống. Theo đó, 64% người mua nhà đề cao hệ thống tiện ích, 59% coi trọng chất lượng môi trường, 57% lựa chọn chất lượng xây dựng bàn giao. Với thực trạng ô nhiễm tại các đô thị lớn, bất động sản xanh là một xu thế không thể đảo ngược khi 86% đáp viên quan tâm đến việc mua một ngôi nhà xanh và 88% sẵn sàng trả thêm tiền cho ngôi nhà xanh.

Những con số trên cho thấy "trải nghiệm sống" đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong lựa chọn không gian sống. Xu hướng này đặc biệt rõ nét ở tầng lớp nhà giàu, là nền tảng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của căn hộ cao cấp Hà Nội trên các khía canh: nguồn cung, giao dịch và giá bán.

Theo báo cáo quý 3/2025 của CBRE Việt Nam, số lượng căn hộ cao cấp đang tăng mạnh, tỉ lệ thuận với lực cầu của thị trường. Cụ thể, nguồn cung mới từ các dự án có giá chào bán trên 120 triệu đồng/m² thông thủy (chưa bao gồm VAT, KPBT), đạt hơn 2.000 căn trong quý 3 - mức cao kỉ lục về nguồn cung. Đáng chú ý, CBRE dự báo giá bán trong các tháng cuối năm tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Điều này có nghĩa người mua sẵn sàng trả thêm tiền cho những sản phẩm có trải nghiệm sống vượt trội.

Một thế hệ người tiêu dùng giàu có với những tư duy mới mẻ về nơi ở đang từng bước định hình. Với họ, ngôi nhà không chỉ là tài sản tích lũy, mà là không gian để tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc cường độ cao. Nhóm khách hàng cao cấp ưu tiên những dự án có hệ sinh thái tiện ích khép kín, được vận hành bài bản và đảm bảo an ninh đa lớp.

Khi "biệt thự giữa tầng mây" trở thành lựa chọn của giới tinh hoa Hà thành

Tại TP.HCM, xu hướng "sống trên cao" đã xuất hiện từ sớm như một chuẩn mực của tầng lớp tinh hoa với các penthouse, duplex hay sky villa tập trung tại lõi tài chính và gắn liền với cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư quốc tế. Ở Hà Nội, làn sóng này đang tăng tốc khi giới tinh hoa bắt đầu rời khỏi logic sở hữu nhà mặt đất truyền thống, tìm đến những không gian trên cao có khả năng tái tạo năng lượng và nâng tầm trải nghiệm sống.

Trong bối cảnh đó, The Rey Edition - bộ sưu tập duplex phiên bản giới hạn thuộc dự án Rivea Residences xuất hiện như một lời hồi đáp cho sự dịch chuyển tại phía Nam thủ đô. Bộ sưu tập duplex là những căn "biệt thự trên tầng mây", mang đến đặc quyền thượng lưu độc bản cho tầng lớp tinh hoa.

Mỗi căn duplex The Rey là một không gian sống riêng biệt, thoáng đãng với thiết kế thông tầng

Chỉ với 96 căn duplex được bố trí từ tầng 20 đến tầng 35, The Rey Edition tạo nên một cộng đồng cư trú chọn lọc, tách biệt khỏi sự đông đúc thường thấy của các khu căn hộ cao tầng. Mỗi căn duplex là một không gian sống riêng biệt, thoáng đãng với thiết kế thông tầng cao tới 6,8m, tối thiểu hai phòng ngủ master suit, đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên trong gia đình. Thiết kế mở được tính toán tinh tế để đón trọn ánh sáng và luồng gió tự nhiên, trong khi từng lớp không gian vẫn được kiểm soát để gìn giữ sự riêng tư và tĩnh tại cho chủ nhân.



Riêng tư không còn là giá trị cộng thêm mà là tiêu chí cốt lõi của giới nhà giàu. Bộ sưu tập duplex của Rivea Residences giải bài toán này bằng những đặc quyền độc đáo: hồ bơi riêng và sân vườn riêng tại mỗi ban công căn hộ, chỗ đỗ xe ôtô định danh. Các đặc quyền không chỉ mở rộng và "làm sâu" trải nghiệm sống, mà còn khẳng định lãnh địa cá nhân - nơi mọi khoảnh khắc đều thuộc về chủ nhân, không bị chia sẻ hay xáo trộn.

The Rey Edition mang đến những đặc quyền độc đáo: hồ bơi riêng và sân vườn riêng tại mỗi ban công căn hộ.

Với The Rey Edition, sống trên cao không phải là rời xa thành phố, mà là bước lên một tầng sống khác, cư dân được tách lớp khỏi khói bụi và ồn ào thường nhật để tận hưởng bầu không khí trong lành và sự tĩnh tại hiếm có. Từ độ cao tầng 20, tầm nhìn mở rộng vô hạn về công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15 ha, nối nhịp theo sông Hồng và chạm tới phố cổ, tạo nên một không gian sống khoáng đạt, và bầu trời trở thành đặc quyền thị giác dành riêng cho chủ nhân.

Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, sự xuất hiện của những không gian sống trên cao như The Rey Edition không chỉ phản ánh xu hướng mới, mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy an cư của tầng lớp tinh hoa. Từ những căn biệt thự gắn liền với đất đến những căn biệt thự "giữa tầng mây" là hành trình tìm về sự tĩnh lặng, riêng tư và an nhiên - những giá trị ngày càng hiếm giữa lòng đô thị hiện đại.