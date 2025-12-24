Metropoli5 ra mắt thị trường phía Tây - Đón sóng Metro số 5 khởi công

Ngày 22/12 tại Hà Nội, gần 1.500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối đã hội tụ tại sự kiện Lễ ra quân (Kick-off) dự án Metropoli5 - Phiên bản nâng cấp của các căn hộ khu Tây Hà Nội. Sự kiện chính thức diễn ra, đánh dấu sự trở lại của nguồn cung căn hộ sơ cấp trong bối cảnh khu vực này đang bước vào giai đoạn tăng tốc về hạ tầng giao thông và đô thị.

Vị trí "điểm nóng" phát triển hạ tầng khu vực phía Tây Hà Nội

Nằm tại vị trí tâm mạch, dự án Metropoli5 được xem là "điểm nóng" phát triển hạ tầng giao thông đô thị của khu vực phía Tây Thủ đô với sự hiện diện của các tuyến Metro số 5, 6, 7. Vị trí Metropoli5 được đánh giá là một trong những khu vực ghi nhận tốc độ đầu tư hạ tầng nhanh, đồng bộ và ngày càng hoàn thiện trong tương lai. Từ Metropoli5 có thể dễ dàng kết nối các trục giao thông huyết mạch, trung tâm Hà Nội cũng như các đô thị vệ tinh, đồng thời đón đầu xu hướng giãn dân và dịch chuyển không gian sống về phía Tây Thủ đô.

Metro số 5 Văn Cao – Hòa Lạc đã chính thức khởi công ngày 19/12/2025. Tuyến metro này được xác định là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, giữ vai trò xương sống trong việc kết nối trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh phía Tây như Nam An Khánh, Hoài Đức, Hòa Lạc.

Thăng Long Capital là Tổng Đại lý phân phối dự án Metropoli5.

Phiên bản nâng cấp của các căn hộ phía Tây

Quy mô bao gồm 05 tòa tháp cao 40 tầng, Metropoli5 là một trong những dự án có chiều cao nhất trong khu vực xung quanh. Điểm khác biệt so với các tòa căn hộ khu phía Tây, Metropoli5 có 03 tầng hầm thông nhau giữa các tòa giúp cho có nhiều chỗ đỗ xe ô tô hơn - Giải quyết triệt để bài toán về chỗ đỗ xe cho cư dân. Đối với tòa M1 và M2 sẽ triển khai trước, mật độ căn hộ chỉ từ 8 - 9 căn trên một mặt sàn, tỷ lệ căn hộ trên thang máy ~ 50 căn/ thang đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất giúp cư dân tại Metropoli5 sẽ có một không gian sống riêng tư, thoải mái.

Bên cạnh đó, nhằm giúp cư dân Metropoli5 có một không gian sống tiện nghi, đẳng cấp, chủ đầu tư dự án đã thực hiện ký kết với CBRE trong vai trò đơn vị tư vấn và quản lý vận hành. Sự tham gia của CBRE – thương hiệu quản lý bất động sản quốc tế – được xem là bảo chứng cho chất lượng vận hành lâu dài, đồng thời góp phần gia tăng giá trị khai thác và khả năng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian cho cư dân và nhà đầu tư.

Metropoli5 cũng nhận được sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) với vai trò đơn vị tài trợ tài chính. Đây là yếu tố quan trọng giúp tăng cường niềm tin thị trường, đồng thời hỗ trợ khách hàng tiếp cận các giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp với nhu cầu mua ở thực và đầu tư trung – dài hạn.

Không gian bùng nổ tại sự kiện kick-off dự án Metropoli5.

"Bùng nổ" tại sự kiện kickoff với gần 1500 sales

Trong bức tranh phát triển chung của khu vực phía Tây Hà Nội, Metropoli5 Nam An Khánh chính thức ra mắt với lễ kick-off dự án được tổ chức hoàng tráng quy tụ gần 1500 chiến binh tinh nhuệ đến từ 20 đơn vị phân phối uy tín trên thị trường, tạo khí thế ra quân mạnh mẽ và mở ra kỳ vọng về sự sôi động của dự án trên thị trường bất động sản Thủ đô.

Không đơn thuần là một hoạt động ra quân bán hàng, lễ kick-off Metropoli5 Nam An Khánh mang ý nghĩa khởi động tinh thần, truyền cảm hứng và thống nhất tầm nhìn cho toàn bộ hệ thống tham gia triển khai. Tại sự kiện, các định hướng chiến lược, phương thức tiếp cận thị trường và thông điệp cốt lõi của dự án đã được chia sẻ rõ ràng, tạo nền tảng chung về tư duy và hành động trong giai đoạn tiếp theo.

Không khí chương trình diễn ra sôi động, giàu năng lượng, thể hiện rõ quyết tâm và kỳ vọng dành cho Metropoli5. Trong khuôn khổ sự kiện, ông Đặng Hồng Lĩnh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thăng Long Capital - Đơn vị tư vấn, phát triển kinh doanh và tổng đại lý của dự án chia sẻ: "Metropoli5 đây không chỉ là một dự án có vị trí chiến lược và thiết kế hiện đại, mà hơn thế nữa, đó sẽ là một biểu tượng mới của phong cách sống dẫn đầu – Một phiên bản nâng cấp của các căn hộ khu vực phía Tây Hà Nội với mật độ căn hộ thấp, không gian sống rộng rãi, cùng đa dạng các tiện ích nội, ngoại khu, với nhiều hầm đỗ xe hơn thuận tiện cho cư dân. Trong giai đoạn vừa qua, kể từ sau khi bắt đầu rumour, dự án đã ghi nhận sự quan tâm rất lớn của thị trường. ".

Lực lượng đại lý hùng hậu sẵn sàng "quét sạch bảng hàng" dự án Metropoli5.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh gắn với metro đang trở thành lựa chọn tất yếu của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trung – dài hạn. Metropoli5 Nam An Khánh, với lợi thế vị trí tại khu vực Nam An Khánh và khả năng kết nối thuận tiện về trung tâm, được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đô thị phía Tây Hà Nội.

Sự kiện kick-off không chỉ là bước khởi đầu cho hành trình thương mại của dự án, mà còn là lời khẳng định: Metropoli5 được sinh ra đúng thời điểm – khi hạ tầng, quy hoạch và nhu cầu thị trường đang hội tụ.