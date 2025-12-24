Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quy định mới về cách tính tiền chuyển đổi đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở

24-12-2025 - 09:43 AM | Bất động sản

Có hiệu lực từ đầu năm 2026, Nghị quyết được Quốc hội thông qua quy định rõ cách tính tiền sử dụng đất với trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai .

Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 đã bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Trong đó bao gồm trường hợp thực hiện dự án trong khu thương mại tự do, dự án trong trung tâm tài chính quốc tế; trường hợp đã thoả thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất cho chủ đầu tư.

Ảnh minh họa

Nghị quyết cũng cho phép UBND cấp tỉnh quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 1/1 hằng năm; trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trong năm hoặc cho từng khu vực, vị trí để áp dụng. Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng dành riêng một điều, quy định rõ về Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất và điều kiện hoạt động của tổ chức tư vấn xác định giá đất.

Trong đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất bao gồm: Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc 1 phó chủ tịch UBND cấp tỉnh làm chủ tịch hội đồng, thủ trưởng cơ quan có chức năng tài chính cấp tỉnh làm phó chủ tịch.

Đáng lưu ý, Nghị quyết cũng quy định rõ cách tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở mà chuyển mục đích sử dụng sang đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất.

Theo đó, các trường hợp trên sẽ tính tiền sử dụng đất theo mức thu bằng: 30% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 50% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức nhưng không quá 1 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương; 100% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức mà vượt quá 1 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

“Mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được tính một lần cho một hộ gia đình, cá nhân (tính trên 1 thửa đất)”, Nghị quyết nêu rõ.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Thanh Mẫn

tienphong.vn

