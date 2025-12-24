Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sân bay Phù Cát sắp thay đổi?

24-12-2025 - 09:20 AM | Bất động sản

Sau khi hai tỉnh Bình Định và Gia Lai được sáp nhập, quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát được xem xét điều chỉnh, nhằm bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh, tháo gỡ các vướng mắc đầu tư và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không (CHK) Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh tổ chức lại không gian kinh tế - hành chính khu vực.

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tập trung vào khu vực hàng không dân dụng phía Đông, đồng thời bổ sung quy hoạch khu hàng không dân dụng phía Tây CHK Phù Cát cùng các khu vực liên quan.

Việc điều chỉnh được đặt trong quan điểm bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không, tổ chức khai thác dùng chung hợp lý giữa hàng không dân dụng và quân sự , hạn chế tác động tới các công trình và hoạt động quân sự thường xuyên tại sân bay.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sân bay Phù Cát để phù hợp với định hướng phát triển không gian mới. Ảnh: BXD.

Mục tiêu của nhiệm vụ điều chỉnh là rà soát, sắp xếp lại không gian phát triển CHK Phù Cát phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không , yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các định hướng quy hoạch cấp trên. Trên cơ sở đó, quy hoạch sẽ đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và an toàn khai thác trong dài hạn.

Các phương án điều chỉnh quy hoạch sẽ được nghiên cứu trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) tiếp thu, hoàn thiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch theo kết quả thẩm định, hoàn thành trong năm 2026; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình lập, giám sát và hoàn thiện hồ sơ...

Theo đề xuất gửi Bộ Xây dựng mới đây của Cục HKVN, việc điều chỉnh quy hoạch CHK Phù Cát là cơ sở quan trọng để xử lý các tồn tại nêu trên, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp và mở rộng sân bay trong giai đoạn tới. Hiện UBND tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng .

Trước đó, theo quy hoạch số 1686/QĐ-BGTVT được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt ngày 22/12/2023, CHK Phù Cát hướng đến công suất 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Mới đây, Cục HKVN đã đề xuất Bộ Xây dựng về việc đến 2030 cả nước sẽ có 33 sân bay với công suất 297 triệu hành khách; đến 2050 tăng lên 36 sân bay, phục vụ gần 540 triệu hành khách mỗi năm. Tương ứng với việc mở rộng hệ thống, tổng diện tích đất dành cho các cảng hàng không sẽ tăng lên hơn 26.600 ha vào năm 2030 và đạt khoảng 27.800 ha vào năm 2050

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia "Đường bia" đề xuất mô hình dưới là đường sắt tốc độ cao, trên xây nhà ở xã hội tại tuyến metro Hòa Lạc - Văn Cao, Nhà nước chỉ cần bỏ ra 1 USD

Đại gia "Đường bia" đề xuất mô hình dưới là đường sắt tốc độ cao, trên xây nhà ở xã hội tại tuyến metro Hòa Lạc - Văn Cao, Nhà nước chỉ cần bỏ ra 1 USD Nổi bật

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD, cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km

Khu vực sẽ là ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc 67 tỷ USD, cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km Nổi bật

Nhà phố thiết kế với sân vườn và cây xanh ‘len lỏi’ vào từng không gian

Nhà phố thiết kế với sân vườn và cây xanh ‘len lỏi’ vào từng không gian

09:16 , 24/12/2025
Kinh tế bạc: Làn sóng nghìn tỷ USD đang định hình lại thị trường bất động sản

Kinh tế bạc: Làn sóng nghìn tỷ USD đang định hình lại thị trường bất động sản

08:00 , 24/12/2025
Gần 600 triệu cổ phiếu bổ sung của Sunshine Group được giao dịch từ 24/12

Gần 600 triệu cổ phiếu bổ sung của Sunshine Group được giao dịch từ 24/12

08:00 , 24/12/2025
Thu nhập bao nhiêu mới tự tin mua nhà TP. Hồ Chí Minh?

Thu nhập bao nhiêu mới tự tin mua nhà TP. Hồ Chí Minh?

08:00 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên