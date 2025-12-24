Kinh tế bạc: Làn sóng nghìn tỷ USD đang định hình lại thị trường bất động sản

Tại Việt Nam, Thera Home - sản phẩm căn hộ trị liệu tích hợp y tế và chăm sóc tại chỗ do Onsen Fuji phát triển đang cho thấy cách bất động sản thích ứng với xã hội già hóa.

Động lực kinh tế mới đầy tiềm năng

Theo báo cáo ngày 2/12 vừa qua của Global Growth Insights (GGI) - công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược toàn cầu, quy mô thị trường kinh tế bạc toàn cầu dự kiến đạt khoảng 3.028 tỷ USD trong năm nay và có thể tăng gần gấp đôi, lên tới hơn 6.240 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 7,5% mỗi năm. Nhóm tiêu dùng từ 60 tuổi trở lên đang ngày càng ưa chuộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch, công nghệ hỗ trợ sống độc lập, nhà ở đặc thù và loại hình căn hộ dành riêng cho người già.

Trên thế giới, người cao tuổi không chỉ là đối tượng hưởng chính sách an sinh mà còn là động lực tiêu dùng chính. Tại các thị trường phát triển như Mỹ và châu Âu, người từ 60 tuổi trở lên chiếm hơn 50% tổng chi tiêu tiêu dùng và gần 70% tài sản hộ gia đình, đồng thời đóng góp 45% doanh thu ngành bán lẻ – những con số minh chứng cho sức mạnh tài chính và sức mua của nhóm này.

Quốc tế cũng ghi nhận làn sóng chuyển đổi này. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định rằng, già hóa dân số không chỉ đặt ra thách thức về an sinh, mà còn tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, khi người cao tuổi ngày càng hoạt động năng động, tham gia lực lượng lao động, và tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Việt Nam không nằm ngoài xu thế già hóa nhanh chóng. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đến tháng 3/2025, nước ta có hơn 16 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số, và dự báo đến năm 2038, tỷ lệ này sẽ vượt ngưỡng 20%, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia già và hướng tới siêu già vào 2050.

Việc dân số già gia tăng dẫn tới nhu cầu dịch vụ sức khỏe, chăm sóc con người và các sản phẩm tiêu dùng đặc thù tăng mạnh. 80% người cao tuổi Việt Nam mong muốn được chăm sóc tại nhà hoặc môi trường quen thuộc, nhưng hiện mới chỉ chưa đến 30% xã phường có các nhóm/câu lạc bộ hỗ trợ người cao tuổi, cho thấy khoảng trống thị trường rất lớn.

Phản ứng trước cơ hội này, Quốc hội đã ban hành nghị quyết mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ năm 2026, và việc nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế bạc giai đoạn 2025 - 2045 đang được thúc đẩy. Điều này cho thấy Nhà nước bắt đầu nhìn nhận kinh tế bạc không chỉ là chính sách an sinh mà còn là một phần của chiến lược phát triển kinh tế dài hạn.

Nhu cầu "chăm sóc tại chỗ" và tiềm năng mô hình Thera Home

Ở góc nhìn dài hạn, GS. Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng Việt Nam có lợi thế hiếm có để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với bất động sản, nếu biết khai thác đúng bản sắc. Hệ thống suối khoáng, bùn khoáng phân bố rộng khắp, cùng kho tàng Nam y và cây thuốc bản địa, tạo nên nền tảng mà nhiều quốc gia phải đầu tư hàng chục năm mới có được.

Theo GS. Võ, vấn đề không nằm ở việc xây thêm bao nhiêu khu nghỉ dưỡng, mà ở tư duy tổ hợp: Nơi con người sống cùng thiên nhiên, phục hồi sức khỏe bằng khoáng nóng, thảo dược, thiền định và nhịp sống chậm. Triết lý "thân - thổ bất nhị", con người không tách rời mảnh đất mình sinh sống, nếu được vận dụng vào không gian cư trú hiện đại, có thể tạo ra những mô hình bất động sản chăm sóc sức khỏe mang bản sắc Việt, đủ sức cạnh tranh dài hạn.

Trên thực tế, thị trường đã bắt đầu xuất hiện những thử nghiệm theo hướng "chăm sóc tại chỗ". Một số doanh nghiệp phát triển mô hình căn hộ trị liệu, nơi các yếu tố chăm sóc sức khỏe không chỉ tập trung ở khu dịch vụ chung, mà còn tích hợp trực tiếp vào không gian sống của từng căn hộ. Trong số các mô hình tiên phong, Thera Home do Onsen Fuji phát triển với chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat được giới quan sát nhắc đến như mô hình đáng chú ý.

Mô hình căn hộ trị liệu - Thera Home của Onsen Fuji - được giới quan sát xem là bước đi sớm đón đầu xu hướng bất động sản gắn với kinh tế bạc tại Việt Nam

Dựa trên nghiên cứu các mô hình chăm sóc tại chỗ ở Nhật Bản và Singapore, đồng thời khảo sát nhu cầu sống khỏe ngày càng rõ nét của người Việt, Thera Home được định vị như một giải pháp chăm sóc toàn diện ngay trong không gian cư trú, vận hành theo triết lý "Home for Healing". Thay vì coi chăm sóc sức khỏe chỉ là dịch vụ bổ trợ, mô hình này đặt y tế dự phòng và trị liệu hằng ngày vào trung tâm đời sống, kết hợp đồng thời chăm sóc y tế 24/7 với các yếu tố trị liệu tự nhiên và chăm sóc tinh thần.

Cách tiếp cận này khác biệt ở việc cá nhân hóa không gian sống theo nhu cầu sức khỏe của từng cư dân, giữ trọn cảm giác riêng tư và quen thuộc của "ở nhà". Hệ thống y tế vận hành liên tục, kết nối trực tiếp với khu dân cư, cho phép theo dõi, tư vấn và hỗ trợ kịp thời trong sinh hoạt thường nhật, đặc biệt với người cao tuổi và người có bệnh nền.

Ở cấp độ căn hộ, các yếu tố chăm sóc sức khỏe được tích hợp trực tiếp vào đời sống hằng ngày: hệ thống lọc không khí tạo ion âm, cảm biến theo dõi nhiệt độ – độ ẩm – chất lượng không khí; phòng tắm khoáng nóng riêng trong từng căn hộ giúp trị liệu xương khớp và thư giãn thần kinh; nút bấm khẩn cấp 24/7 kết nối trực tiếp với trung tâm y tế; cùng hệ thống đèn quang trị liệu điều chỉnh cường độ và màu sắc ánh sáng theo nhịp sinh học, hỗ trợ cân bằng hormone và cải thiện giấc ngủ.

Sự kết hợp giữa y tế, công nghệ và không gian sống cho thấy một hướng đi mới của bất động sản chăm sóc sức khỏe – nơi ngôi nhà không chỉ để ở, mà trở thành nền tảng chăm sóc và phục hồi dài hạn cho con người.