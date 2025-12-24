Roadshow Phú Thứ Park Hill - dấu ấn rực rỡ trên những cung đường Hải Phòng

Hành trình lan toả năng lượng của Phú Thứ Park Hill

Không đơn thuần là một hoạt động quảng bá, roadshow Phú Thứ Park Hill để lại ấn tượng về một hành trình rực rỡ, tô điểm cho bức tranh đầy sức sống chào đón sự chuyển mình của bất động sản phía Bắc Hải Phòng trong thời kỳ sáp nhập.

Đoàn diễu hành trở thành tâm điểm chú ý với sự dẫn đầu của xe mui trần sang trọng, cùng đội hình xe SH đồng bộ tạo nên một "dòng sông" năng lượng mạnh mẽ. Dòng xe đã phủ những sắc màu tươi mới của Phú Thứ Park Hill lên các cung đường huyết mạch, từ trung tâm Hải Phòng đến các khu vực lân cận như phường Kinh Môn, Nhị Chiểu, Thủy Nguyên và vươn xa tới phường Mạo Khê (Quảng Ninh).

Đồng hành cùng đoàn diễu hành, lực lượng "chiến binh sales" hùng hậu từ các đại lý phân phối chiến lược với phong thái chuyên nghiệp, đã trực tiếp kết nối, giải đáp và mang những thông tin đầu tiên, chân thực nhất về Phú Thứ Park Hill đến với hàng trăm khách hàng tiềm năng.

Roadshow Phú Thứ Park Hill như một bức thông điệp sống động, tô điểm thêm vào bức tranh toàn cảnh đang chuyển mình mạnh mẽ của bất động sản phía Bắc Hải Phòng. Hành trình ấy không chỉ lan tỏa hình ảnh dự án, mà còn thắp lên một nguồn năng lượng lạc quan, hứa hẹn về một cộng đồng cư dân thịnh vượng và một diện mạo khu đô thị sinh thái đáng sống bậc nhất sắp hiện hữu.

Đoàn diễu hành và đội ngũ chiến binh sales tại văn phòng bán hàng Phú Thứ Park Hill.

Phú Thứ Park Hill thu hút giới đầu tư

Toạ lạc tại trung tâm phường Nhị Chiểu, Phú Thứ Park Hill sở hữu lợi thế cốt lõi nhờ hệ thống hạ tầng chiến lược và nền tảng kinh tế xã hội phát triển. Trước sáp nhập, đây là dự án trọng điểm góp phần giúp thị xã Kinh Môn hoàn thiện các tiêu chí để nâng hạng đô thị loại III. Sau sáp nhập, khu vực này trở thành mắt xích then chốt trong trục kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo nên một cực tăng trưởng mới.

Với định hướng phát triển trung tâm logistics của toàn vùng phía Bắc Hải Phòng, hai tuyến đường đang được quy hoạch sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Nhị Chiểu đến trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên chỉ còn khoảng 20 phút, vào trung tâm Hải Phòng chỉ trong vòng 30 phút. Đặc biệt, tuyến tàu điện cao tốc Hà Nội - Hạ Long - dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia sẽ kết nối khu vực này đến Sân bay Quốc tế Gia Bình chỉ trong vòng 30 phút, đến Hà Nội chỉ 45 phút.

Nằm bên dòng sông Kinh Thầy hiền hoà, phong thuỷ "thủy tụ – khí sinh" lý tưởng, Phú Thứ Park Hill được định vị là khu đô thị sinh thái có quy hoạch đồng bộ, bài bản và lớn bậc nhất phía Bắc Hải Phòng có quy mô lên tới 73ha, cung cấp 800 sản phẩm đất nền sổ đỏ lâu dài, đa dạng diện tích từ 90 - 110 - 157,5 - 180 - 225 - 500 m², đáp ứng mọi nhu cầu từ an cư, đầu tư đến kinh doanh.

Phối cảnh dự án Phú Thứ Park Hill.

Giai đoạn 1 của dự án bao gồm 3 phân khu: Thời Đại, Tinh Hoa, Bình Minh, trên các trục đường nội khu rộng từ 17,5m đến 28m. Hệ sinh thái sống xanh 28 tiện ích nội khu độc đáo, duy nhất trong khu vực như: trung tâm thương mại, bể bơi tạo sóng hơn 1.000m2, 8 sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế, công viên nội khu hơn 1,2ha, đến hệ thống mặt nước rộng 7ha mang lại không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên.

Là dự án khu đô thị đất nền sổ đỏ từng lô cuối cùng tại trung tâm phường Nhị Chiểu, Phú Thứ Park Hill (Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) đang ra mắt thị trường với mức giá chỉ từ 16 triệu đồng/m2, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 12 tháng, đem đến cơ hội đầu tư với nền giá hấp dẫn và gần như cuối cùng tại Hải Phòng cho khách hàng.