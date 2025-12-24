The Parkland: Nơi "chuyển động của thiên nhiên" tạo nên nhịp sống mới

The Parkland - phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City do MIK Group phát triển đang thu hút sự chú ý nhờ sở hữu gần 17 ha cây xanh, mặt nước.

Thiên nhiên không chỉ để ngắm, mà là để "chạm"

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, cư dân đô thị - đặc biệt là thế hệ trẻ - đang dịch chuyển từ nhu cầu "sở hữu không gian" sang "tận hưởng không gian". Thiên nhiên không còn là yếu tố phụ trợ, mà trở thành chất sống quyết định trải nghiệm hàng ngày: nơi nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và cân bằng cảm xúc. Ở phía Đông Hà Nội, khu vực đang hình thành những đại đô thị quy mô lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là mật độ xây dựng hợp lý, mà còn là cách tổ chức không gian để con người có thể sống chậm hơn giữa nhịp phát triển năng động.

Nằm tại trái tim của Tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, thuộc đại đô thị Ocean Park 2, The Parkland được ví như một "ốc đảo" biệt lập nhưng vẫn đầy sức sống. The Parkland được phát triển với tinh thần Nature in Motion, "thiên nhiên" được thiết kế để chuyển động cùng nhịp sống, với cách tiếp cận rõ ràng: thiên nhiên không đứng yên để ngắm nhìn, mà được thiết kế để chuyển động cùng nhịp sinh hoạt của cư dân.

Để hiện thực hóa triết lý này, trên quy mô diện tích 33,68 ha, The Parkland dành tới 17 ha cho cảnh quan cây xanh, trong khi mật độ xây dựng ở mức lý tưởng chỉ 26%. Đặc biệt, The Parkland chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích mang tính "vận động" cao. 09 tòa tháp giai đoạn 1 được bố trí thông minh để tối ưu hóa tầm nhìn ra không gian xanh và mặt nước bao quanh. Những con số biết nói này cho thấy định hướng ưu tiên rõ rệt của nhà phát triển về quy hoạch và tổ chức không gian bền vững cho dự án, đó là xây dựng hệ sinh thái sống gắn bó chặt chẽ cùng thiên nhiên, thay vì tối đa hóa diện tích xây dựng.

Điểm đáng chú ý ở thiết kế của The Parkland đến từ hệ thống hồ nước, công viên nội khu, lối dạo bộ và không gian sinh hoạt ngoài trời được bố trí liên hoàn, tạo nên dòng chảy liên tục của ánh sáng, gió và con người. Khi bước ra khỏi tòa nhà, cư dân ngay lập tức chạm vào hệ thống tiện ích ngoài trời đa dạng. Từ các khu vui chơi, khu tập thể thao xen giữa vườn cây đến các không gian làm việc mở, mọi thứ đều được thiết kế mở để mỗi cư dân luôn cảm thấy năng lượng tự nhiên đang tuôn chảy. Sự hài hòa giữa "tĩnh" trong tâm hồn và "động" trong trải nghiệm chính là chìa khóa tạo nên sức hút của The Parkland.

Nhờ đó, cư dân không cần "đi tìm" thiên nhiên, mà có thể chạm tới thiên nhiên trong từng hoạt động thường ngày. Nếu đại đô thị Ocean City ngoài kia là sự chuyển động của thanh âm và tốc độ, thì bên trong The Parkland là sự chuyển động của sự an yên. Đây chính là "khoảng nghỉ" quý giá giúp cư dân "sống chậm mà chất" - một xu hướng sống đang dẫn đầu của thế hệ cư dân tri thức trẻ Hà Nội hiện nay.

"Sống chậm mà chất" của cư dân thế hệ mới

Cư dân thế hệ mới - những người trẻ thành đạt, yêu công nghệ, tiện ích thông minh và trân trọng giá trị bản thân - luôn đòi hỏi một không gian sống đa năng. The Parkland đáp ứng điều đó bằng cách tạo ra một môi trường mà ở đó, sự chuyển động tràn đầy sức sống của thiên nhiên thúc đẩy sự vận động của con người.

Thực tế cho thấy, việc sống trong môi trường có mật độ cây xanh và mặt nước cao không chỉ cải thiện chất lượng không khí, mà còn góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần, giảm áp lực và tăng khả năng tái tạo năng lượng cho cư dân - những lợi ích ngày càng được người mua nhà quan tâm khi lựa chọn nơi an cư.

The Parkland được ví như một "ốc đảo" biệt lập nhưng vẫn đầy sức sống

Vị trí của The Parkland nằm trong tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, thuộc đại đô thị Ocean City 1.200 ha là một điểm tựa vững chắc bảo chứng cho giá trị của không gian sống. The Parkland tựa như "ốc đảo" trong lòng đại đô thị, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối với những tổ hợp giải trí sôi động bậc nhất phía Đông, nhưng khi trở về nhà, họ được trả lại sự tĩnh lặng như ý muốn.

Là phân khu đầu tiên được MIK Group ra mắt ở phía Đông Thủ đô, The Parkland không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu, mà còn đặt nền móng cho định hướng phát triển dài hạn của tổ hợp Imperia Ocean City. Nhà phát triển không chỉ xây dựng những ngôi nhà, mà đang kiến tạo những cộng đồng văn minh, nơi con người được trân trọng và thiên nhiên được tôn vinh.

Với tinh thần Nature in Motion và cách tổ chức không gian đề cao giá trị sống thực chất, The Parkland cho thấy tầm nhìn của MIK Group trong việc kiến tạo những khu đô thị chất lượng có thiên nhiên, con người và nhịp sống hiện đại cùng vận động hài hòa - một chuẩn mực sống mới đang dần hình thành tại phía Đông Hà Nội.