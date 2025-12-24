The Emerald Garden View: “Tỷ lệ vàng” mặt bằng tạo nên giá trị sống vượt trội

The Emerald Garden View xuất hiện như một tác phẩm kiến trúc có chiều sâu, nơi mỗi căn hộ là một lời giải thông minh cho bài toán: Làm thế nào để sở hữu một không gian sống vừa túi tiền vẫn đủ trải nghiệm, chất lượng bền vững và đẳng cấp.

Triết lý của dự án không nằm ở hình thức bên ngoài, mà thể hiện rõ nhất trong cách tổ chức không gian sống. Mỗi căn hộ tại The Emerald Garden View được tiếp cận như một "thiết kế may đo", diện tích không bị chia vụn, không tồn tại những khoảng thừa vô nghĩa, mọi tỷ lệ đều phục vụ trực tiếp cho trải nghiệm sống thực.

Căn studio: Phá vỡ định kiến về "chiếc hộp" chật hẹp

Trong phân khúc căn hộ giá vừa túi tiền, studio dễ rơi vào cảm giác chật hẹp hoặc tạm bợ. The Emerald Garden View chọn cách tiếp cận khác bằng mặt bằng. Với diện tích từ 34 – 46m², căn studio tại đây sở hữu bề ngang lên đến 4,4m – con số đáng chú ý nếu so với bề ngang của nhiều căn nhà phố truyền thống.

Mặt bằng trải rộng, cho phép ánh sáng và gió tự nhiên lan tỏa đều khắp căn hộ. Thiết kế mở xóa bỏ các vách ngăn không cần thiết, tạo nên sự liên thông mạch lạc giữa sinh hoạt, nghỉ ngơi và làm việc.

Điểm đáng giá nằm ở cách xử lý công năng: dù diện tích gọn, khu bếp và vệ sinh vẫn được bố trí tách biệt hợp lý – yếu tố hiếm gặp ở nhiều căn studio nhưng lại mang ý nghĩa lớn về phong thủy và vệ sinh. Khu bếp chữ I tích hợp quầy bar/bàn ăn không chỉ tiết kiệm diện tích mà còn tạo nên một nơi kết nối đúng chất Creative Youth của Gen Z. Nhờ hệ ban công và cửa sổ lớn, 100% căn hộ studio đều có view thoáng, góp phần tạo nên không gian sống dễ chịu, tránh cảm giác "hộp kín" thường thấy.

Đây là lựa chọn phù hợp cho người độc thân, chuyên gia trẻ, hoặc nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm dễ khai thác cho thuê nhưng vẫn giữ được giá trị sử dụng bền vững.

Căn 1 PN+: "Tỷ lệ vàng" cho nhịp sống bền vững

Căn hộ 1PN+, diện tích 41 – 62m², là dòng sản phẩm chủ lực tại The Emerald Garden View. Điểm làm nên sức hút của loại hình này không nằm ở diện tích tuyệt đối, mà ở bề ngang lên đến 6,3m ở căn 1PN+, tỷ lệ thường chỉ xuất hiện ở phòng khách căn 3 phòng ngủ cao cấp.

Với bề ngang này, không gian phòng khách và phòng ngủ được chia đều, mỗi bên khoảng 3,2m, tạo cảm giác cân xứng và rộng rãi vượt xa diện tích thực. Thiết kế vuông vức giúp việc bố trí nội thất trở nên linh hoạt, không gặp tình trạng méo mó hay dư thừa góc chết. Bếp chữ L liên thông phòng khách tạo dòng di chuyển mạch sinh hoạt nhưng vẫn kiểm soát tốt mùi và tiếng ồn.

Bên cạnh đó khả năng biến hóa linh hoạt của không gian ngủ – có thể dễ dàng tích hợp góc làm việc, đọc sách hoặc thư giãn mà không làm phá vỡ tổng thể. Đây chính là kiểu căn hộ phản ánh rõ nhất triết lý "vừa túi tiền nhưng không thỏa hiệp về chất lượng sống".

Hơn 80% số căn hộ tại dự án có ban công và cửa sổ lớn. Ánh sáng không chỉ tốt cho sức khỏe và phong thủy – phù hợp cả Đông tứ trạch và Tây tứ trạch – mà còn giúp tiết kiệm năng lượng lâu dài. Nhờ hạn chế tối đa hành lang và khoảng chết, căn 1PN+ tại đây đạt hiệu suất sử dụng cao, phù hợp nhu cầu ở thực, có tính thanh khoản.

Thiết kế căn hộ 1PN+ The Emerald Garden View đón trọn ánh sáng tự nhiên.

Căn 2 phòng ngủ: Không gian trải dài cho đời sống gia đình

Căn hộ 2PN diện tích 64 – 66m² là minh chứng rõ ràng cho tư duy tổ chức mặt bằng có chiều sâu. Sở hữu bề ngang lên đến 7,85m – con số hiếm thấy trong phân khúc – toàn bộ không gian được trải dài theo mặt thoáng, rộng rãi và thông suốt.

Ngay từ cửa vào, khu vực sinh hoạt chung gồm bếp – ăn – khách được đưa về phía trước, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên. Hai phòng ngủ được bố trí lùi vào phía trong, đảm bảo sự riêng tư cần thiết nhưng vẫn giữ được kết nối tổng thể.

Bề ngang gần 8m, ban công trở thành một "đài quan sát" rộng lớn, đón trọn gió trời, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cả gia đình. Đây chính là một tuyệt phẩm có khả năng thích ứng với nhiều giai đoạn sống từ gia đình trẻ đến khi cuộc sống ổn định hơn. Chính sự bền vững trong cấu trúc mặt bằng này tạo nên giá trị lâu dài cho căn hộ.

Căn hộ 2PN đảm bảo sự riêng tư trọn vẹn cho phòng ngủ.

Tiêu chuẩn bàn giao: Vừa túi tiền, xứng tầm đẳng cấp

Bên trong mỗi căn hộ, những thương hiệu bàn giao uy tín, cao cấp như Zeit, Kone, Hafele, Boho, BM Windows, An Cường, Inax, Nippon... hướng để sự hoàn mỹ, phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế và lâu bền.

Bên ngoài là hệ thống 42 tiện ích nội khu được tổ chức vừa đủ, phục vụ trọn vẹn đời sống hàng ngày mà không tạo cảm giác quá tải. Hồ bơi, khu yoga, lối dạo bộ, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt cộng đồng được đan xen giữa mảng xanh và mặt nước, hoàn thiện trải nghiệm sống liền mạch.

Không gian gắn kết với thiên nhiên của The Emerald Garden View.

The Emerald Garden View sở hữu mức giá cạnh tranh hiếm có tại trung tâm Thuận An, khởi điểm 35 triệu đồng/m, cho phép nhiều người mua ở thực dễ dàng tiếp cận, đồng thời mở ra dư địa tăng giá rõ ràng khi hạ tầng và quy hoạch trung tâm Thuận An hoàn thiện. Nhà phát triển Lê Phong lựa chọn tổng thầu SOL E&C và Land Sculptor (Thái Lan) – những tên tuổi bảo chứng cho chất lượng thi công và chiều sâu cảnh quan.

The Emerald Garden View không cố gắng kể một câu chuyện quá lớn. Giá trị của dự án nằm ở cách giải quyết triệt để những câu hỏi cốt lõi của người mua: diện tích có thực sự sử dụng hiệu quả, không gian có đủ linh hoạt để sống lâu dài, chất lượng có tương xứng với số tiền bỏ ra.