Essensia Broadway chinh phục giới thượng lưu bằng đặc quyền lựa chọn nhịp sống

Tái định nghĩa "an cư" trong đô thị Art–Urban

Trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ – một trong những hành lang phát triển quan trọng của phía Nam TP Hồ Chí Minh với lộ giới quy hoạch lên đến 60m, Nhà phát triển Phú Long kiến tạo Essensia Broadway như một dự án Art-Urban tiên phong có quy mô hơn 25.000m². Tại đây, cảm hứng nhạc kịch Broadway được kết hợp chặt chẽ với ngôn ngữ thiết kế Art-Deco đương đại để tạo nên một kiến trúc biểu tượng, giao thoa hài hoà giữa dòng chảy thương mại và tâm mạch an cư.

Essensia Broadway như một "sân khấu đô thị", nơi thương mại – nghệ thuật – trải nghiệm cùng vận hành đồng điệu. Ảnh: Phú Long

Trong đó, khái niệm an cư giữa trung tâm đô thị đã được nâng tầm, không còn là sự lựa chọn giữa sôi động hay riêng tư mà là khả năng sở hữu đồng thời cả hai nhịp sống trong một cấu trúc được tính toán kỹ lưỡng. Essensia Broadway vì vậy được quy hoạch với mục tiêu rõ ràng: trao cho chủ nhân quyền chủ động trong trải nghiệm sống, từ khả năng kết nối trực tiếp với nhịp vận hành sầm uất của khu phố đến việc giữ gìn chuẩn mực riêng tư.

"Các trục thương mại và hệ tiện ích nội khu được tổ chức như những điểm kích hoạt nhịp sống đô thị, trong khi không gian an cư được đặt trong cấu trúc tách lớp rõ ràng, đủ khoảng lùi để đảm bảo sự cân bằng. Đây không phải là sự đối lập, mà là sự điều tiết có chủ đích nhằm tạo nên một nhịp sống hài hòa, nơi cư dân không bị cuốn theo đô thị mà làm chủ đô thị theo cách của riêng mình.", đại diện Phú Long chia sẻ.

Triết lý phát triển ấy được Phú Long cụ thể hóa xuyên suốt trong cấu trúc sản phẩm của Essensia Broadway (Phân khu 14 - khu nhà ở Nhà Bè, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè), với 31 căn nhà phố thương mại (diện tích 160 - 393m²) và 56 căn nhà phố liền kề (diện tích 146 - 345m²). Trong đó, dòng nhà phố liền kề đóng vai trò trụ cột an cư, dành cho những chủ nhân tìm kiếm một không gian sống bền vững giữa đô thị phát triển. Hiện diện tại tâm điểm kết nối nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết, mỗi căn nhà tại Essensia Broadway không chỉ là nơi ở, mà là nền tảng để hình thành một chuẩn sống ổn định, có chiều sâu và được định hình theo từng giai đoạn của gia đình.

Nhà phố liền kề - Không gian "giữ nhịp" của giới thượng lưu

Phát triển dựa trên ý tưởng The Rewritten House – ngôi nhà của tương lai, dòng nhà phố liền kề tại Essensia Broadway được hình dung như một không gian sống mở, nơi chủ nhân tiếp tục viết nên hành trình của riêng mình. Tại đây, thành công không chỉ nằm ở những thành quả đã đạt, mà được thể hiện bền bỉ qua chuẩn mực sống, cách tận hưởng và cách gia chủ đầu tư cho chất lượng sống của gia đình trong dài hạn.

Nhà phố liền kề – nơi chủ nhân viết tiếp câu chuyện sống đẳng cấp của riêng mình. Ảnh: Phú Long

Trên nền diện tích lớn từ 146 – 345m² cùng cấu trúc 3 tầng 1 tum, các căn nhà được tổ chức với tinh thần thích ứng cao, cho phép gia chủ chủ động xây dựng nếp sống phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt, kiến trúc không áp đặt một mô thức cố định mà đóng vai trò như một "khung sống" mạch lạc, đủ rõ ràng để vận hành hiệu quả, nhưng cũng đủ linh hoạt để thay đổi cùng nhịp sống chủ nhân.

Theo Phú Long, thiết kế của nhà phố liền kề không hướng đến việc phô diễn hình thức mà tập trung vào trải nghiệm sống. Các mảng khối liền mạch, trần cao và hệ cửa kính lớn được tính toán kỹ lưỡng nhằm mở rộng chiều sâu không gian, cân bằng ánh sáng và tạo cảm giác thông thoáng trong từng chuyển động sinh hoạt. Nhờ đó, ngôi nhà luôn giữ được vẻ đẹp sang trọng bền vững – một giá trị không chạy theo xu hướng ngắn hạn, mà càng gắn bó càng bộc lộ phong thái sống của chủ nhân.

Nhà phố liền kề mang phong cách hiện đại, tinh giản và thông minh, hòa quyện công năng tiện nghi với cảm xúc thẩm mỹ. Ảnh: Phú Long

Vật liệu cũng được lựa chọn kỹ lưỡng như một ngôn ngữ cảm xúc thầm lặng. Trên gam màu trung tính chủ đạo, sự kết hợp hài hòa giữa các vật liệu cao cấp như gỗ, kính và kim loại ánh nhẹ mang đến cảm giác thanh lịch nhưng gần gũi, đủ tinh tế để tôn vinh thẩm mỹ đương đại và đủ ấm áp để nuôi dưỡng cảm giác an yên trong đời sống thường nhật. Khi được đặt trong một trật tự có chủ đích, vật liệu không cần phô bày mà tự thân dẫn dắt trải nghiệm sống.

Ánh sáng tiếp tục hoàn thiện bức tranh ấy như một yếu tố dẫn nhịp cảm xúc. Nếu ánh sáng tự nhiên được khai thác tối đa thông qua thiết kế mặt đứng và các khoảng thông tầng; thì hệ chiếu sáng nhân tạo với các công nghệ tân tiến được bố trí tiết chế, tập trung tôn vinh hình khối và chất liệu thay vì tạo hiệu ứng thị giác phô trương.

Có thể thấy, với ý tưởng The Rewritten House, nhà phố liền kề tại Essensia Broadway không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà trở thành một tuyên ngôn sống mang tính cá nhân hóa cao – nơi kiến trúc, ánh sáng và con người hòa quyện, phản ánh phong thái của những chủ nhân thượng lưu đương đại: điềm tĩnh, tự tin và luôn sẵn sàng viết tiếp hành trình sống theo cách của riêng mình.

Tầm nhìn đắt giá từ nhà phố liền kề, cho phép chủ nhân chiêm ngưỡng toàn cảnh đô thị năng động trong sự riêng tư và sang trọng. Ảnh: Phú Long

Song, nhà phố liền kề không "im lặng" giữa đô thị phồn hoa, mà tạo nên một khoảng đệm sống tinh tế – đủ riêng tư để tái tạo cân bằng, đủ kết nối để không tách rời nhịp sống chung. Đặc quyền này được nâng đỡ bởi hệ tiện ích nội khu được tổ chức liền mạch, lấy Broadway Clubhouse làm trung tâm trải nghiệm. Tại đây, các nhu cầu thư giãn và tái tạo năng lượng được đáp ứng trọn vẹn với hồ bơi thác nước sợi quang học, bể jacuzzi, phòng golf 3D, khu gym, yoga, spa, rạp chiếu phim cùng nhiều tiện ích chuyên biệt khác.

Từ Broadway Clubhouse, dòng trải nghiệm tiếp tục được mở rộng và kết nối trực tiếp với tổ hợp công viên và quảng trường Broadway trải dài hơn 3.000 m². Khu vực này được phân chia thành nhiều phân khu chức năng như quảng trường nhạc nước, công viên thú cưng, khán đài ngoài trời, cầu đi bộ ngắm cảnh, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em, chòi BBQ đến vườn trị liệu…, cùng nhau hình thành một cấu trúc sống hài hòa giữa không gian cá nhân và đời sống cộng đồng.

Sau cùng, đẳng cấp không phải là sở hữu nhiều hơn mà là khả năng làm chủ nhịp sống. Tại Essensia Broadway, mỗi trải nghiệm đều được đặt trong tầm kiểm soát của chủ nhân – từ sự kết nối sôi động đến những khoảng lặng riêng tư. Khi không gian sống được tổ chức với chiều sâu, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn, sự sang trọng không cần tuyên xưng, mà âm thầm định hình qua chất lượng sống bền bỉ, nhất quán và trường tồn.

Để biết thông tin dự án, vui lòng liên hệ Hotline 090.629.68.68.