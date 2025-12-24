Đề xuất 2 phương án xây dựng bảng giá đất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị quyết Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.



Tại tờ trình Dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 02 phương án xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiền sử dụng đất, thuế và chi phí của người dân, doanh nghiệp.

Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, thuế, phí, bồi thường... Hệ số K là tỷ lệ điều chỉnh tăng hoặc giảm giá đất trong bảng giá, áp dụng theo từng khu vực, vị trí cụ thể. Hiện nay, trong nhiều trường hợp, bảng giá đất được sử dụng độc lập, không kèm hệ số K.

Dự thảo nghị định đang xem xét mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng hệ số này.

Phương án 1 là mở rộng áp dụng hệ số K. Bảng giá đất và hệ số K sẽ được áp dụng đồng thời cho 14 trường hợp, nhiều hơn 3 trường hợp so với Luật Đất đai hiện hành.

Phương án này bổ sung áp dụng hệ số K cho các trường hợp: Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Nếu áp dụng, chi phí đất đai trong nhiều trường hợp có thể tăng hoặc giảm linh hoạt hơn, tùy hệ số do địa phương quyết định, thay vì "cứng" theo bảng giá.

Phương án 2 sẽ tách riêng 9 trường hợp áp dụng bảng giá đất trực tiếp theo Luật Đất đai 2024 gồm: Tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; Thuế sử dụng đất; Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; Lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; Tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất; Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân; Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng; Tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc tài sản công cho người đang thuê

8 trường hợp còn lại sẽ sử dụng đồng thời bảng giá đất và hệ số K gồm: Tính tiền sử dụng, thuê đất khi Nhà nước giao, cho thuê không qua đấu giá; giao, cho thuê đất với nhà đầu tư trúng thầu; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích, gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chuyển hình thức sử dụng đất...