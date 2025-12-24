Người dân tỉnh Ninh Bình mới sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình, đến năm 2050.

Theo quyết định, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng gần 30.000 ha, trong đó gần 14.000 ha phạm vi lập quy hoạch trên đất liền và khoảng 16.000 ha mặt biển.

Khu vực lập quy hoạch thuộc địa bàn 4 xã Rạng Đông, xã Hải Thịnh, xã Quỹ Nhất, xã Hải Xuân và vùng bãi bồi, vùng mặt nước biển. Ranh giới phía Bắc giáp các xã Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Anh; phía Tây giáp các xã Nghĩa Lâm, Hồng Phong, Nghĩa Sơn, Hải An; phía Nam và phía Đông giáp Biển Đông.

Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 tại đây khoảng 92.000 - 95.000 người, đến năm 2050 khoảng 200.000 - 265.000 người.

Về nhu cầu sử dụng đất xây dựng khu chức năng, dự báo đến năm 2030 cần khoảng 7.000 - 8.000 ha (gồm 1.500 - 2.500 ha đất xây dựng khu dân cư, đô thị, 5.500 - 6.500 ha đất xây dựng các chức năng khác) và đến năm 2050 cần khoảng 9.000 - 11.000 ha (gồm 3.000 - 4.000 ha đất xây dựng khu dân cư, đô thị, 6.000 - 8.000 ha đất xây dựng các chức năng khác).

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm phát triển Ninh Cơ trở thành khu kinh tế biển tổng hợp, xây trung tâm kinh tế biển có cảng biển tổng hợp quốc tế nước sâu và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Về tính chất, đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành với trọng tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ, logicstics, đô thị và du lịch. Đồng thời, là trung tâm kinh tế biển, đô thị - công nghiệp - dịch vụ - du lịch phát triển theo mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh gắn với tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khu bảo tồn sinh thái và đa dạng sinh học.

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình. Tiến độ thực hiện không quá 12 tháng. Kinh phí thực hiện từ vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.



